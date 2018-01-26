Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Huzursuz olduğum konular var. Başkanımıza ifade edeceğim nasıl takdir ederlerse ben de yeniden değerlendireceğim." dedi.

Özat, başkent ekibinin Atiker Konyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kırmızı-siyahlı futbolcuların iyi mücadele ettiğini belirterek, "Yaklaşık 1 devre 10 kişiyle oynadık. Kazanmak önemli bir adımdı. Oyuncularımın inatçı kimliği, kazanma arzusundan memnunum. Onlar böyle oldukça ben de elimden geleni 24 saat yaparım." diye konuştu.

Karşılaşmada gelgitler olduğunu, kırmızı karttan sonra takımının oyun anlayışını değiştirdiğini dile getiren Ümit Özat, "10 kişi kaldıktan sonra defansı kuvvetlendirdik. Duran toptan gol bulmayı planlamıştık ve başardık." ifadelerini kullandı.

"Huzursuz olduğum konular var." diyen Özat, şöyle devam etti:

"Bunları başkanımıza ifade edeceğim. Ona göre bir yol izleyeceğiz. Her maçı deplasmanda oynamak...Hala eksiklerimiz var kendilerine eksikleri ilettim. Umarım gereğini yaparlar. Nasıl takdir ederlerse ben de yeniden değerlendireceğim. Küfreden taraftarlara kombine veriliyor. Tek başına kal, mücadeleyi tek başına ver, gören görüyor. Ben bu kulübü çok seviyorum. Burada olsam da olmasam da ben bu takımı çok seviyorum. Transferi kendim için değil takım için istiyorum."