Maçın ardından

Son Güncelleme 34 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 17:57 |34 dakika önce

- Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Karaman: - "Camia olarak bir maç kazandık. Bir maçla yazı getirmedik, sadece puanımızı 21 yaptık" - "(Vagner Love) Oyuncu gitmek istiyor. Oyuncuyla ben de konuştum. Şunu diyor, 'Ben 33 yaşına geldim. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve şampiyon olmak istiyorum. Elime böyle bir fırsat geçmiş, bu fırsatı değerlendirmek istiyorum'"

Süper Lig'in 19. haftasında evinde Bursaspor'u 3-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, camia olarak bir maç kazandıklarını belirterek, "Bir maçla yazı getirmedik, sadece puanımızı 21 yaptık." dedi. Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor ile iç sahadaki ilk resmi maça çıktığını söyledi. Bursaspor ile zorlu bir maç oynadıklarını dile getiren Karaman, önemli oyuncuları Vagner Love'ın Beşiktaş'a gitme durumunun bulunması ve bu maçta oynayıp oynamayacağının belli olmamasının kendilerini oldukça zorladığını kaydetti. Maçta geriye düşmelerine rağmen oyuncularının, mücadele ederken golü bulduğunu ve bu golle soyunma odasına gitmenin önemli olduğunu aktaran Karaman, maçın genelinde galibiyeti hak ettikleri bir mücadeleyi sahaya yansıttıklarını ifade etti. Bu galibiyetle işlerinin bitmediğini vurgulayan Karaman, "Camia olarak bir maç kazandık. Bir maçla yazı getirmedik, sadece puanımızı 21 yaptık. Bursa 25 puanda. Alttan baktığınızda 9 takım bu işin içinde. Dolayısıyla çok çalışmamız gerektiğini biliyorum." diye konuştu.

Bursaspor'un kendilerine karşı farklı bir 11 ile sahaya çıktığını anlatan Karaman, Batalla'nın eksikliğinin rakip takım için önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Batalla, oyun zekasıyla saha içinde ikinci bir antrenör. Belki bizde de Vagner Love yoktu ama ben büyük bir değişiklik yapmadım. Çalışmalarımızı yaptık. Daha çok çalışmamız, geliştirmemiz gereken şeyler var. Bu galibiyet bizi kandırmasın. Oyuncularımız çok istekliydi, iyi mücadele ettiler. Birlikte hareket ettiler. Rakibimizin hatalarını iyi değerlendirdik. İyi bir takım vardı karşımızda. Hamle gücü çok fazla olan bir takımdı. Oyuna katkı yapan giren oyuncuları da gördük. Dolayısıyla galibiyet yabana atılacak bir durum değil. Mesafe katedecek daha çok yolumuz var. Biz bu bilinçteyiz." diye konuştu. - Vagner Love'ın Beşiktaş'a transferi Karaman, Vagner Love'ın takımları için çok önemli ve değerli bir oyuncu olduğunu söyledi. Vagner Love'ın Beşiktaş'a transferi konusunda kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ile konuştuğunu belirten Karaman, şunları ifadeleri kullandı: