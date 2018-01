Maçın ardından

"Doğru oyunu uygulama konusunda oyuncular becerikli oynadılar. Gole kadarki süreçte Trabzonspor'u çok istatistiklerinin dışında kendi sahasına kadar ittik. Golü çok aradık. Belki devreyi 1-2 farklı önde geçmemiz net gözüküyordu ama başaramadık. Gole kadar her şey doğru gidiyordu. Golden sonra tam tersi oldu. Bireyselleşme başladı. Trabzonspor maç boyunca yakalayamadığı pozisyonları ortaya koyarak tehditkar hale geldi. Bu bölümde ikinci golü yemememiz oyuna tutunma açısından büyük bir şans oldu. 75-80'den sonra biraz daha oyunun içinde tutunmaya başladık. Beraberlik golü sonrasında da arayışlarımız devam etti ancak istediğimizi elde edemedik. Hem kendi adımıza hem de Trabzonspor adına da söylenebilir, iki puan kaybı oldu."

"Karar verme yetisi ve kalitesi çok yüksek bir hakem. Hiçbir ortam ne Trabzon, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş stadı fark etmiyor hakem kalitesini ortaya koyuyor. Onun için ev sahibi takımlar tarafından tutulan hakem değil. Her şeyin lehimize verilmesini istiyoruz ama bugün taç pozisyonundan sonra karar veremedi ve seyircinin tepkisi oldu. İkinci yarı davranış biçimi değişmeye başladı. Kantarın topuzu Trabzonspor'a doğru kaydı. Biz kendi öz eleştirimizi yapıyoruz ama öbür tarafından bunu söylemem lazım. İlk yarı iki kırmızı kartlık pozisyon var. Pereira'nın diğer maçlarda yaptığı beni ilgilendirmiyor ama öbür taraftan çok net ayağa basmalar, sakatlanmaya yönelik hareketleri var. Bu durumda maç nereye gider."

"Bugün Trabzonspor'un ne planlandığını bilemem." diyen Kocaman, "Trabzonspor'un oyun tarzını ben dahil olmak üzere bütün oyuncularımla ezberledik. Neler yapabilecekleri konusunda önce onların silahlarını ellerinden aldık. Özellikle gole kadar oyunu rakip sahaya kadar getirdik. En önemli gol opsiyonu olan Burak'la kendi takımı arasını açtığımızda oyunu kontrolümüze aldık. Yaptığımız her şeyin bir amacı vardı. Gole kadar olan bölüm A'dan Z'ye tam düşündüğümüz gibi gitti." şeklinde konuştu.

- "Valbuena ve diğer oyuncular takımın parçası"

Valbuena'nın hafta içerisinde antrenmana kasığındaki ağrı nedeniyle çıkmadığını ifade eden Kocaman, şöyle konuştu:

"Kasığının ağrıdığını söyledi. Futbolcunun beyanına hep inandım bundan sonra da inanmak zorundayım. Valbuena topu alıp yatan çocukların tipik örneklerinden bir tanesi. Onun antrenmana fiziksel bir sıkıntısı olmadan katılmama hali olacağını bugüne kadarki davranışlarından sezmedim. Benim derdim bu takımın daha kazanmaya odaklı bir takım haline gelmesi. Valbuena ve diğer oyuncular takımın parçası. Bazen oyun başlarken, bazen sonradan ihtiyaç halinde, oyunun gidişatına göre her anı planlamaya çalışıyoruz. Oyuncularımızı en çok verim alabilecek zamanlarda oynatmak bizim çabamız. Tabii ki her zaman her şey futbolda doğru olmuyor. Hatalar olacak, bu işin başka bölümü. Ama bugün de dahil şu andaki gidişatla ilgili benim açımdan problem yok, oyuncuların da olmaması gerekiyor. Oyuncular önce takımın antrenmanlarına çıkıp, yüzde yüz antrenörün tercihine göre hareket etmek zorundalar. Bireysel olarak oyuncular üzerinden polemik yapılması çok zarar verici bir şey. Oyuncuların çaplarını, neler yapabileceklerini, ölçümleyen kişiler daha çok biziz."