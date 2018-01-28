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Maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 23:48 | Son Güncelleme 7 saat önce

- Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta: "41 bin Trabzonspor seyircisinin bu kadar nezih şekilde bu maçı bitirmesiyle Türkiye'ye verdiği mesaj var. İşte Trabzonspor bu" - "Herhalde 5 bin, 10 bin seyircinin bir maç için Avrupa'dan geldiği başka kulüp de göremezsiniz" - Takım kaptanı Onur: "Bizi izleyen kardeşlerimiz var, onlara örnek olmak zorundayız. Hele ki şu an ülkece bulunduğumuz ortamda iki takım kaptanına yakışır şekilde hareket etmemiz gerekiyordu, öyle de yaptık"

TRABZON (AA ) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadıkları maçta Medical Park Stadı'nı dolduran seyircilerin her şeyin üzerinde olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Usta, "Gönül isterdi ki bu maçı kazanalım. İlk devre, ikinci devre farklı Trabzonspor gördük. Ümit ediyorum ikinci devre gördüğümüz Trabzonspor her zaman böyle devam eder." dedi.

Usta, karşılaşmanın hakemine ilişkin soruya, "Bizi de hakem tayin edildiğinde 'Niçin 4 defa bu maça verildi' gibi uyaranlar oldu ama hepimiz biliyoruz, biz hakemlerle ilgili pek açıklama yapmıyoruz. Camiamız da şunu bilsin, hakemler bu oyunun parçası. Teknik direktör hata yapıyor, hakem de yapacak. Ben kasıtlı bir şey görmedim. Hakem camiasına buradan haksız ithamda bulunmamak lazım. Ben doğru olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

- "Bu kadro içinde çok değerli oyuncular var"

Bir gazetecinin, "Transfer yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Usta, "Transfer dönemi herkes heyecanlı olur ama bugün de gördük ki Trabzonspor'un oyuncuları çok değerli. Sosa diye yedekte olan oyuncumuz var. Kamil Ahmet diye oyuncumuz var, hep beraber gördük. Trabzonspor'un elindeki oyuncuların çok değerli olduğunu, hep beraber onlara sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Onlara sahip çıkarsak bu kadro içinde çok değerli oyuncular var." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, karşılaşmanın ilk yarısında çok kötü oynadıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk yarı Fenerbahçe çok büyük avantaj yakaladı. Onlar onu kullanamadı. İkinci devre biz bambaşkaydık. Maçın kırılma anı Burak'ın golden sonraki pozisyonuydu. Burak'a ayrı parantez açmamız lazım. Bir golcü her pozisyonu atamayabilir. Keşke atabilseydi. Ona biz Trabzonsporlular olarak teşekkür etmemiz lazım. Aslında biz İstanbul'da da son 5 dakika kazanacağımız maçı berabere bitirdik. Bugün de öyle oldu."

- "Bugün burada tarihi rekor kırdık"

Usta, statta seyirci rekorunun kırıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Stadı dolduran seyirciler her şeyin üzerindeydi. Tüm Türkiye bugün şunu gördü; 41 bin Trabzonspor seyircisinin bu kadar nezih şekilde bu maçı bitirmesiyle Türkiye'ye verdiği mesaj var. İşte Trabzonspor bu. Keşke kazansaydık. Trabzonspor taraftarı büyük taraftar. Bugün şehirde dolaşırken Hollanda'dan gelen Trabzonsporlu bir seyircimiz şunu söyledi. Havaalanına gittiğinde 'Sen de mi Trabzonspor maçına gidiyorsun?' diye sorulmuş. Ben Trabzonspor'un olağanüstü büyük kulüp olduğunu bütün gönlümle ifade ediyorum. Herhalde 5 bin, 10 bin seyircinin bir maç için Avrupa'dan geldiği başka kulüp de göremezsiniz. Hatırlayın bundan önceki yıllarda 5 bin ortalama ile Trabzonspor maçlarını oynuyordu. Bu sene 25 bin ortalama ile oynuyoruz. Bugün burada tarihi rekor kırdık."

- Onur: "Şu bulunduğumuz an milletçe kenetlenmemiz gereken bir an"

Trabzonspor'un takım kaptanı Onur Recep Kıvrak ise kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, "İlk yarı çok tutuk başladık, istediğimiz oyunu sergileyemedik. Oyuncu arkadaşlarımızda hafif bir baskı vardı. Bizim için çok önemli bir maçtı. Kazandığımız takdirde yukarılara daha kolay tırmanacaktık. İstemezdik tabii ki böyle bir beraberlik. Gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, onlara galibiyet armağan etmek isterdik, olmadı." diye konuştu.

İki takım arasında ve tribünlerde oldukça sakin bir maç oynanmasının ülkenin içinde bulunduğu durumla alakalı olduğunu belirten Onur, şöyle devam etti:

"İki takım kaptanına yakışır şekilde hareket etmemiz gerekiyordu, öyle de yaptık. Fenerbahçe ile aramızda geçmişten bugüne kadar gelen bir rekabet var. İki camia da büyük. Şu bulunduğumuz an milletçe kenetlenmemiz gereken bir an. Biz de çok iyi bir örnek olduğumuzu düşünüyorum. Askerlerimizin burnu dahi kanamasın, zaferle gidip zaferle dönsünler inşallah. Aramızda bazı şeyler var ve bu işin hukuki boyutu devam ediyor. Bizi izleyen kardeşlerimiz var, onlara örnek olmak zorundayız. Hele ki şu an ülkece bulunduğumuz ortamda iki takım kaptanına yakışır şekilde hareket etmemiz gerekiyordu, öyle de yaptık."

- "Ben bu şehirle yatıp kalkıyorum"

Onur, geçen haftaki Atiker Konyaspor maçının ardından yediği gol nedeniyle oldukça üzgün olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Geçen hafta bireysel hatamdan dolayı üç puanı kaybettik. Ben robot değilim, robot olsam her maçı iyi oynardık. Sosyal medya kullanmıyorum ama sağ olsunlar yazıyorlar orada ben de görüyorum. 11. yılım oldu benim. Ben burada oynarken sosyal medyada benim hakkımda yazan arkadaşlar 5 yaşındaydı. Ben o maçtan sonra ailemi Trabzon'a getirmedim, tesiste kendimi dinlemek istedim, orada kaldım. Ben bu şehirle yatıp kalkıyorum. Her ne kadar antipatik de gözüksem bazı insanlara, ben burayla bağdaşlaştım. Onlar ne kadar üzülürse ben de üzülüyorum."

Onur, Burak Yılmaz'ın sakat sakat oynadığını ancak 'kral' lakabının da bunu gerektirdiğini sözlerine ekledi.

(AA)

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