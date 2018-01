Maçın ardından

Karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Usta, "Gönül isterdi ki bu maçı kazanalım. İlk devre, ikinci devre farklı Trabzonspor gördük. Ümit ediyorum ikinci devre gördüğümüz Trabzonspor her zaman böyle devam eder." dedi.

TRABZON (AA ) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadıkları maçta Medical Park Stadı'nı dolduran seyircilerin her şeyin üzerinde olduğunu söyledi.

"Stadı dolduran seyirciler her şeyin üzerindeydi. Tüm Türkiye bugün şunu gördü; 41 bin Trabzonspor seyircisinin bu kadar nezih şekilde bu maçı bitirmesiyle Türkiye'ye verdiği mesaj var. İşte Trabzonspor bu. Keşke kazansaydık. Trabzonspor taraftarı büyük taraftar. Bugün şehirde dolaşırken Hollanda'dan gelen Trabzonsporlu bir seyircimiz şunu söyledi. Havaalanına gittiğinde 'Sen de mi Trabzonspor maçına gidiyorsun?' diye sorulmuş. Ben Trabzonspor'un olağanüstü büyük kulüp olduğunu bütün gönlümle ifade ediyorum. Herhalde 5 bin, 10 bin seyircinin bir maç için Avrupa'dan geldiği başka kulüp de göremezsiniz. Hatırlayın bundan önceki yıllarda 5 bin ortalama ile Trabzonspor maçlarını oynuyordu. Bu sene 25 bin ortalama ile oynuyoruz. Bugün burada tarihi rekor kırdık."

"İlk yarı Fenerbahçe çok büyük avantaj yakaladı. Onlar onu kullanamadı. İkinci devre biz bambaşkaydık. Maçın kırılma anı Burak'ın golden sonraki pozisyonuydu. Burak'a ayrı parantez açmamız lazım. Bir golcü her pozisyonu atamayabilir. Keşke atabilseydi. Ona biz Trabzonsporlular olarak teşekkür etmemiz lazım. Aslında biz İstanbul'da da son 5 dakika kazanacağımız maçı berabere bitirdik. Bugün de öyle oldu."

- Onur: "Şu bulunduğumuz an milletçe kenetlenmemiz gereken bir an"

Trabzonspor'un takım kaptanı Onur Recep Kıvrak ise kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirterek, "İlk yarı çok tutuk başladık, istediğimiz oyunu sergileyemedik. Oyuncu arkadaşlarımızda hafif bir baskı vardı. Bizim için çok önemli bir maçtı. Kazandığımız takdirde yukarılara daha kolay tırmanacaktık. İstemezdik tabii ki böyle bir beraberlik. Gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, onlara galibiyet armağan etmek isterdik, olmadı." diye konuştu.

İki takım arasında ve tribünlerde oldukça sakin bir maç oynanmasının ülkenin içinde bulunduğu durumla alakalı olduğunu belirten Onur, şöyle devam etti:

"İki takım kaptanına yakışır şekilde hareket etmemiz gerekiyordu, öyle de yaptık. Fenerbahçe ile aramızda geçmişten bugüne kadar gelen bir rekabet var. İki camia da büyük. Şu bulunduğumuz an milletçe kenetlenmemiz gereken bir an. Biz de çok iyi bir örnek olduğumuzu düşünüyorum. Askerlerimizin burnu dahi kanamasın, zaferle gidip zaferle dönsünler inşallah. Aramızda bazı şeyler var ve bu işin hukuki boyutu devam ediyor. Bizi izleyen kardeşlerimiz var, onlara örnek olmak zorundayız. Hele ki şu an ülkece bulunduğumuz ortamda iki takım kaptanına yakışır şekilde hareket etmemiz gerekiyordu, öyle de yaptık."