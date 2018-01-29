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Maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 23:12 | Son Güncelleme 8 saat önce

- Medipol Başakşehirli futbolcu Adebayor: "(Asker selamıyla gol sevinci) Bu şekilde, bulunduğum ülkedeki askerlere saygımı göstermek istedim"

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 19. haftasında Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in son golünü atan Emmanuel Adebayor, bulunduğu ülkedeki askerlere saygısını göstermek için asker selamıyla gol sevincini yaşadığını söyledi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Adebayor, gol sevinci konusunda, "Hayatlarını bizim için, ülkeleri için feda eden askerlere, futbolcular olarak bir şekilde saygı göstermemiz gerekiyor. Ailelerine saygı göstermemiz gerekiyor. Belki onların kayıplarını telafi edemeyiz. Bu şekilde, bulunduğum ülkedeki askerlere saygımı göstermek istedim." dedi.

Attığı güzel golden dolayı da çok mutlu olduğunu kaydeden Togolu oyuncu, "Her şeyden önce anahtar şey, galip gelmekti. Kariyerimde böyle birkaç güzel gol var. Top bana gelmeden önce aşırtmaya karar vermiştim. Kalecinin çıktığını görmüştüm." ifadelerini kullandı.

Kardemir Karabükspor karşısında aldıkları galibiyete değinen Adebayor, "İkinci yarının ikinci maçından da galip gelmekten dolayı çok mutluyuz. Zor olacaktı ama karakter göstererek zoru kolaya çevirdik. Hem de güzel futbolla sonuca gittik. Bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Devre arasında transfer edilen Arda Turan ile Riad Bajic'i değerlendiren Adebayor, şunları söyledi:

"İki yeni arkadaşımız katıldı. Biri de Arda Turan, kendisi Atletico Madrid'de çok çok büyük işlere imza attı. Sonrasında Barcelona'ya transfer oldu. Onunla oynamak büyük keyif. Kendinden çok emin. Varlığını herkese gösterdi. Bajic de İtalya'dan geldi. O da kendini gösterip, katkı sağlayacaktır."

(AA)

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