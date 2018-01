Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup ederek yeniden liderliğe yükselen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, ligin zirvesindeki yerlerini sağlıklı bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor'un devre arasında oyuncu kadrosu ve yönetim olarak büyük bir değişime uğradığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Oyunu set oynayacaktık ve baskılı oynayacaktık, özellikle 7-8 opsiyonumuzu sahamızda kullanmak istiyorduk. Bunu başardık. Küçük maç büyük maç yoktur, 3 puan vardır ve oyun gücü vardır. Oyuncularım oyunun başından itibaren rakibi ciddiye alarak bunu sahada hissettirdiler. Her maçı an an doğru yaşamamız gerekiyor. İlk yarı itibarıyla skoru aldık, 67 dakika top sahada kaldı. Pas konusunda rekor kırdık. Rakipten daha fazla mesafe katettik, kaybettiğimiz topları 7-8 saniyede geriye aldık."

İkinci yarıda da topa daha fazla sahip olmalarına rağmen, topu hızlı kullanamadıklarını aktaran Avcı, "Bunlar skorun ve oyunun verdiği rahatlıkla oldu. İki haftadır gol yemiyoruz. Ligin zirvesindeki yerimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Hafta hafta bakıyoruz. İki hafta daha geçti, 15 hafta kaldı. Bu sürenin sonunda zirvede olmak hedeflerimizin başında geliyor." ifadelerini kullandı.