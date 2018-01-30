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Maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 23:57 | Son Güncelleme

- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Daha farklı bitmesi gereken bir maçı 3-1 bitirdik"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, daha farklı kazanmaları gereken bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Son 2 maçtır kazanan ve son 6 maçını kaybetmeyen, disiplinli oynayan bir takıma karşı oyun üstünlüğü bizdeydi. Daha farklı bitmesi gereken bir maçı 3-1 bitirdik. Yediğimiz gol pahalıya patlayabilirdi. Daha fazla gol atmak gerekiyordu. Takım istekliydi, gayretliydi. Oyunumuzu daha iyi seviyeye çıkarıp, maç kazanmak istiyoruz." dedi.

Zorlu bir maç takviminin kendilerini beklediğine dikkati çeken Güneş, "Elimizdeki oyuncuların durumuna göre bu zorlu durumu oynamaya çalışacağız. Cuma günü Bursa maçı, sonra da kupa ve Karabük ile Konya maçları var. Bu dönemi atlatırsak daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Yoğunluğa oyuncuların da hazır olması lazım." ifadelerini kullandı.

- "Benim kimseyle sorunum yok"

Gençlerbirliği'nin gergin olduğunu belirten Güneş, şunları kaydetti:

"Bizde gerginlik yoktu ama rakipte vardı. Rakibin oyun yapısı sertti. Biz top oynamaya çalıştık. Rakip antrenörün taktiğinin ne olduğunu bilmiyorum. Kenarda kayarak bize gelen oyuncudan sonra bir tekme de bana geldi. Ona cevap vermek isteyen oyuncularımız da oldu. Benim kimseyle derdim yok. Beşiktaş'ın saygısız olduğunu söylediler. Ayakkabılarını unutmuşlar, 10 çift ayakkabı verdik onlara. Saygısızlık ifadesini kullanırken haklı olmak gerekiyor. Beşiktaş, Gençlerbirliği bir kurumdur. Benim kimseyle sorunum yok, olmaz da. Ben takımı yönetip, işimi yaptım."

- "Küçük insanlarla uğraşırsanız küçük kalırsınız"

Talisca'nın performansına da değinen tecrübeli teknik adam, "Futbol konuşup bu taraflara kayabilirsek, futbol oynayan takımları alkışlayabilirsek gelişim olur. Talisca'nın hatalı maçları var ama her gün kendini geliştiren bir oyuncu. Oyun olarak zorlayan bir rakip sizi geliştirir. Kavga eden takımla uğraşırsanız olmaz. Küçük insanlarla uğraşırsanız küçük kalırsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncularının gayretli olduğunu ve Negredo'nun da iyi oynadığını anlatan Şenol Güneş, "Bütün oyuncular gayretliydi. Negredo'nun da gayreti vardı. Yakaladığı pozisyonlarını atabilseydi kendisi de takım da rahatlardı. Çok pozisyona girdi, pas bağlantılarını da yaptı. Defanstaki oyuncunun gayretine rağmen pozisyon vermesi gibi bir şey. İyi oyunu küçük hatalarla bozmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Güneş, yeni transfer Vagner Love'un moral için mi kadroya alındığı yönündeki bir soruya, "Moral bende yok ki ona vereyim. Love akşam geldi kampa katıldı. Lisansı çıkmamıştı, idmana bile gelemedi. 'Boşum' dedi, bari kampa katıl arkadaşlarınla tanış dedik. Yabancı sayımız tutuyordu, 'kadroda kalsın' dedik. Larin yetişse onu da kadroya alacaktım." şeklinde yanıt verdi.

(AA)

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