GİRESUN (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, "Son saniyede gelen penaltı golüyle avantajlı bir skor elde ettiğimizi söyleyebilirim." dedi. Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Akın Çorap Giresunspor'un iki Süper Lig takımını eleyen bir takım olduğuna dikkati çekerek, "Süper Lig'in lideri Başakşehir'i elemiş bir takımla oynuyoruz. Hem kaliteleri, sahaya yerleşmeleri, hem oyuncu seviyesi Süper Lig seviyesine yakın bir takım." diye konuştu. İçeride oynamanın, iki takımı da elemenin verdiği öz güvenle Akın Çorap Giresunspor'un özellikle enerjisinin yukarı çıkmasını beklediklerini ifade eden Kocaman, şöyle devam etti: "Sahanın da topun akışını çok hızlandırmaması, tam tersine yavaşlatması ve topun düzenini bozmasından kaynaklanan nedenlerle maçın biraz daha yakın geçmesi ihtimal dahilindeydi, öyle de oldu. Son derece iyi başladık, gole kadar maçı son derece de iyi götürdük. İlk yarının sonuna kadar görüntü fena değildi ancak ikinci yarıdan itibaren sahaya yerleşmemiz ve düzenimiz bozulmaya başladı. Son saniyede gelen penaltı golüyle avantajlı bir skor elde ettiğimizi söyleyebilirim.”

Kocaman, "Bu maçta yapılan bir takım şeyleri söyleyeceğim ama genel tabloyu anlatmaya çalışacağım" ifadesini kullanarak, şunları kaydetti: "Genel tablo şöyle gözüküyor, özellikle bizim taraftarların bir bölümüne bu çok net bir şekilde yansıtılıyor, lanse ediliyor. Bir taraftan Ozan tarafı, hikayesi sürekli gündeme getirilerek, bir taraftan Valbuena hikayesi sürekli gündeme getirilerek ama ortasına da Aykut Kocaman konularak, yine bir şey yaratılmaya çalışılıyor. Ancak öbür taraftan cambaza bak hikayesi gibi başka bir hikaye dönüyor, bugün çok net bir şekilde daha evvel gördüğümüz, seslendirdiğim bir şeyi bir kere daha gördüm." "Niye bize yapılıyor, niye sarı kart bize veriliyor' demiyorum" diyen Kocaman, "Aynı pozisyonlarda niye rakiplere verilmiyor bunu çok merak ediyorum. Daha birinci dakika, hamlesi doğrudur, sarı kartlık bir harekettir,hiçbir itirazım yok, tekrar dönüyorum aynı davranış biçimleri, çok daha ağırları hakemlerin gözleri kapanıyor. Görmüyorlar orada, Fenerbahçe'ye inanılmaz derecede çok net görebiliyorlar bunu." değerlendirmesinde bulundu.

Hakem konusundaki eleştirilerini sürdüren Aykut Kocaman, "Kardemir Karabükspor maçını oynuyoruz Alper Ulusoy, üç oyuncumuz kart sınırında, çat, çat, çat sanki seçilmiş gibi, çok net. Konya deplasmanına giderken stopersiz gidiyoruz. Trabzon ile oynuyoruz, ayağa basma falan da değil direkt olarak baldırına basıyor ve ayağını çeviriyor. Bırakın faulü, sakatlamaya yönelik bir hareket. Ancak hakemler ki ülkenin en güvenilir hakemleri bunu görmüyorlar, ancak birinci dakikadaki o pozisyonu, haklı, çok net görüyorlar." diye konuştu. Derdinin kendilerine niye verilmediğinin olmadığını vurgulayan Kocaman, şöyle devam etti: "Saldıracak bir yapım yok, yapısal olarak öyle birisi değilim. İstediğim tek şey biraz daha düzen, biraz daha adalet, mümkün olduğu kadar biraz daha görmeleri, çok net gözüküyor. Ben daha evvel birkaç defa söylemiştim, Beşiktaş maçından sonra 'neden Beşiktaş'ı mağlup ettik' diye adeta linç edildik, hemen Akhisar maçında infaz yerine getirildi. Pek çok şeyi yan yana getirdiğimiz andan itibaren çok umut vermeye çalışıyorum bütün camiaya, bütün herkes de bana saldırmaya çalışırken ahlaksızca pek çoğu, bizim zor gözüküyor bir şeyleri elde etmemiz."

Kocaman, hakemleri yenecek güçlerinin olmadığını aktararak, "Bu organizasyonu geçecek gücümüz yok gözüküyor, en azından ben böyle görüyorum. Ne olacağını da bilmiyorum, çaba, o kadar oyuncu azalıyoruz, cezalar, sakatlıklar ya da benzeri şeylerle çocuklar sonuna kadar doğrusuyla, yanlışıyla bu oyunun gerçeklerini doğrularını yapabilmek için büyük çaba gösteriyorlar." şeklinde konuştu. Kendi çabalarının bir yere kadar olduğunu belirten Kocaman, şu ifadeleri kullandı: "Ne benim ne de futbolcu grubumun gerçekten bu organizasyonu, hakemler de dahil olmak üzere geçme şansımız çok net gözükmüyor. Çok net, birinci dakikadan itibaren o kadar, harika, her yerde yapsalar çok takdir ettiğimiz bir davranış. Fenerbahçe, Giresun ayrımı olmamalı zaten, burada Fenerbahçe'ye karşı enteresan bir durum var." Kocaman, bir gazetecinin penaltı pozisyonuyla ilgili sorusu üzerine Fernandao'nun pozisyonunun yüzde yüz penaltı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüzde yüz penaltı. Giresunspor'a verilen net bir şekilde penaltı değil gözüküyor ama bunlar önemli değil. Benim derdim Giresunspor değil zaten, bu maç da değil. Ben bir tavrı anlatmaya çalışıyorum ve bütün bunları biriktirerek… 5'inci, 6'ıncı haftalarda söylemiştim benzer şeyleri, hakemleri geçme şansımız yok, o gücümüz yok, o mümkün değil."