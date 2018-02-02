Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, küçük de olsa avantaj elde ettiklerini söyledi.

Terim, maçın ardından yaptığı açıklamada, 3-2 yenilebilecekleri, 3-1 ya da 4-1'e de gelebilecekleri bir karşılaşma olduğunu vurgulayarak, "Sonuç itibarıyla bu da nazar boncuğu olsun bize." dedi.

Karşılaşmada süre almayan, oynamayan birçok oyuncuyu görme fırsatının olduğunu anlatan Terim, şunları kaydetti:

"Bu oyuncularımızın da bu şansı değerlendirmelerini istedim. Çünkü dün akşam itibarıyla transfer dönemi bitti. Dolayısıyla mevcuda bakalım. Elimizdeki arkadaşlarımıza bakalım ve çıkacak 11 veya 11'lerin yanında olalım, onları destekleyelim ki sezon sonuna kadar bu kadroyla gideceğiz. Böyle baktığımızda bu tip maçlarda süre verilen oyuncuların bu fırsatları iyi değerlendirmesi lazım. Tabii ki kolay değil. Çok uzun süre oynamayan oyuncularımız vardı. Neredeyse 8 ay hiç süre almayan oyuncu var. Sonuçta da Konya'da deplasmanda çeyrek final ve yarı final oynuyorsunuz. Bunu düşündüğümüzde bazı arkadaşlarımızın hataları veya yanlışlarını hoş görmek gerekiyor. Güzel bir maç oldu. Atiker Konyaspor'u, Mehmet Özdilek hocayı ve ekibini tebrik ediyorum. Herkese bir lig maçı gibi güzel bir maç izlettik. İkinci maça kaldı sonuç. Bakalım ne olacak."