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Maçın ardından

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 00:03 | Son Güncelleme

- Galatasaray Teknik Direktörü Terim: "İstanbul'a biz 2-2 dönüyoruz. Küçükte olsa avantajımız var. Ama bu hiçbir zaman maçtan önce 'Evet biz favoriyiz' veya 'eleriz' diyecek bir sonuç değil" - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Özdilek: "Tabii ki galip gelmek çok daha önemli. Ama 2-1'den 2-2'yi yakalamak en azından umudu bir sonraki maça taşıma adına önemliydi diye düşünüyorum"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, küçük de olsa avantaj elde ettiklerini söyledi.

Terim, maçın ardından yaptığı açıklamada, 3-2 yenilebilecekleri, 3-1 ya da 4-1'e de gelebilecekleri bir karşılaşma olduğunu vurgulayarak, "Sonuç itibarıyla bu da nazar boncuğu olsun bize." dedi.

Karşılaşmada süre almayan, oynamayan birçok oyuncuyu görme fırsatının olduğunu anlatan Terim, şunları kaydetti:

"Bu oyuncularımızın da bu şansı değerlendirmelerini istedim. Çünkü dün akşam itibarıyla transfer dönemi bitti. Dolayısıyla mevcuda bakalım. Elimizdeki arkadaşlarımıza bakalım ve çıkacak 11 veya 11'lerin yanında olalım, onları destekleyelim ki sezon sonuna kadar bu kadroyla gideceğiz. Böyle baktığımızda bu tip maçlarda süre verilen oyuncuların bu fırsatları iyi değerlendirmesi lazım. Tabii ki kolay değil. Çok uzun süre oynamayan oyuncularımız vardı. Neredeyse 8 ay hiç süre almayan oyuncu var. Sonuçta da Konya'da deplasmanda çeyrek final ve yarı final oynuyorsunuz. Bunu düşündüğümüzde bazı arkadaşlarımızın hataları veya yanlışlarını hoş görmek gerekiyor. Güzel bir maç oldu. Atiker Konyaspor'u, Mehmet Özdilek hocayı ve ekibini tebrik ediyorum. Herkese bir lig maçı gibi güzel bir maç izlettik. İkinci maça kaldı sonuç. Bakalım ne olacak."

Bir gazetecinin "Tur şansını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Terim, şöyle yanıtladı:

"Galatasaray takımı için 2-2 dışarıda iyi bir sonuç. İstanbul'da 'beraberliğe turu geçebiliriz' şansı olmayacaktır. Orada da kazanmak için golü bulup, korkulu bir rüya görmeyeceğiz. Ben oradaki maçın da güzel geçeceği inancını taşıyorum. Çünkü Konyaspor oynamak istiyor. Güzel bir eşleşme oldu. İstanbul'da da bu zevkli oyun devam edecek. İstanbul'a biz 2-2 dönüyoruz. Küçükte olsa avantajımız var. Ama bu hiçbir zaman maçtan önce 'Evet biz favoriyiz' veya 'eleriz' diyecek bir sonuç değil. Konyaspor'u da gördünüz, her şeyi yapabiliyor."

- Özdilek: "Oyuncularımın performansından memnunum"

Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti.

Özdilek, iki ayaklı bir maçın ilk ayağını oynadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Tabii ki galip gelmek çok daha önemli. Ama 2-1'den 2-2'yi yakalamak en azından umudu bir sonraki maça taşıma adına önemliydi diye düşünüyorum. Pazar günü tekrar bir maçımız var. Dolayısıyla son zamanlarda özellikle sakatlıktan dakika bulamayan ve oyundan çıkan birçok oyuncuya bu müsabakada yer verdik. Oyuncularımın performans ve iştahından son derece memnunum. Başından sonuna kadar yürekleriyle oynadılar."

Taraftar desteğinin takım üzerinde büyük etkisinin olduğunu ifade eden Özdilek, "2-1'den sonra pazar günü oynayacağımız maçı düşünerek Moke ve Ömer Ali Şahiner'i çıkarmak zorunda kaldım. Giren oyuncularda son derece başarılıydı. Jahovic'in golle başlaması hem kendi adına hem de camia adına çok önemli. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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