Maçın ardından

-''Beşiktaş'ta her zaman hedef şampiyonluktur''

Bir gazetecinin, şampiyonluk iddialarına ilişkin soruya Güneş, şu yanıtı verdi:

''Beşiktaş'ta her zaman hedef şampiyonluktur. Bugün de kazanmak için sahaya çıktık, kazanabilirdik. İster ben olayım, ister başkası, Beşiktaş takımı her zaman şampiyonluğa oynar. Biz yarıştayız. Salı günkü maçı düşünüyoruz. Her maçı kazanmak için iyi futbol oynamaya çalıştık, salı günü de aynı şeyi yapacağız. Bugün kazanacak kadar iyi futbol oynadık."

Şenol Güneş, saha içinde yaşanan gerginlikler ve zeminle ilgili yöneltilen sorular üzerine, bu konularda konuşmak istemediğini dile getirdi.

(AA)