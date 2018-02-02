Maçın ardından

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahalarında 2-2 berabere kaldıkları Beşiktaş maçına ilişkin, ''Belki galibiyet alamadık ama oyuncularım maksimum çabayı sarf etti.'' dedi.
Le Guen, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş karşısında iyi bir futbol sergilediklerini aktardı.
Sahada tempolu bir maçın oynandığını belirten Le Guen, ''Bütün oyuncularımı tebrik etmem gerekiyor, ellerinden gelen bütün çabayı yansıttılar. Belki galibiyet alamadık ama oyuncularım maksimum çabayı sarf etti.'' diye konuştu.
Le Guen, bir teknik direktör için bütün oyuncuların oynamaya hazır olması ve o futbolcuların arasından seçim yapabilmenin çok iyi olduğunu dile getirdi.
Tek eksiklerinin Moussa Sow olmadığını ifade eden Le Guen, şunları söyledi:
"Ertuğrul Ersoy, Pablo Martin Batalla, Kubilay Kanatsızkuş ve başka oyuncularım da yoktu. Ben bundan dolayı şikayet etmeyeceğim, bu akşam için söyleyeceğim şey sahada olan oyuncularımı tebrik edebileceğim. Elbette oyuncularımı bir maçta değerlendirecek değilim, arkadaşlarımız buraya 5-10 maç oynamaya gelmiyorlar. Daha uzun süre performans vermeye geliyorlar. Henüz değerlendirmek doğru olmaz diye düşünüyorum.''
- "Kendimizi geliştirmeliyiz"
Son haftalarda alınan kötü sonuçlardan sonra eleştirilmesinin hatırlatılması üzerine Le Guen, futbolda bunların her zaman olacağını kaydetti.
Süper Lig'de son maçlarda aldıkları sonuçları "hayal kırıklığı" olarak değerlendiren Fransız teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ben bununla başa çıkabildiğimi düşünüyorum. Üzerimde kötümser bir hava yoktu. Ben buraya 6 aylığına gelmedim. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum, doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bunu yapabileceğime inanıyorum. Kadromuza yeni ve iyi oyuncular kattık. Umutlanmamı destekliyor. Kendimizi geliştirmeliyiz, bazı takımlarla rekabet etmemiz hala zor, son dönemde de aldığımız sonuçlara gelince devre arası transferlerini hiç sevmiyorum. Bazı oyuncular gidebileceğini düşünüyor, kafalarında soru işaretleri ile oynamaya çalışıyorlar.''
(AA)
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