Maçın ardından

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahalarında 2-2 berabere kaldıkları Beşiktaş maçına ilişkin, ''Belki galibiyet alamadık ama oyuncularım maksimum çabayı sarf etti.'' dedi.

Le Guen, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş karşısında iyi bir futbol sergilediklerini aktardı.

Sahada tempolu bir maçın oynandığını belirten Le Guen, ''Bütün oyuncularımı tebrik etmem gerekiyor, ellerinden gelen bütün çabayı yansıttılar. Belki galibiyet alamadık ama oyuncularım maksimum çabayı sarf etti.'' diye konuştu.

Le Guen, bir teknik direktör için bütün oyuncuların oynamaya hazır olması ve o futbolcuların arasından seçim yapabilmenin çok iyi olduğunu dile getirdi.

Tek eksiklerinin Moussa Sow olmadığını ifade eden Le Guen, şunları söyledi:

"Ertuğrul Ersoy, Pablo Martin Batalla, Kubilay Kanatsızkuş ve başka oyuncularım da yoktu. Ben bundan dolayı şikayet etmeyeceğim, bu akşam için söyleyeceğim şey sahada olan oyuncularımı tebrik edebileceğim. Elbette oyuncularımı bir maçta değerlendirecek değilim, arkadaşlarımız buraya 5-10 maç oynamaya gelmiyorlar. Daha uzun süre performans vermeye geliyorlar. Henüz değerlendirmek doğru olmaz diye düşünüyorum.''