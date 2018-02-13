Maçka Parkı'nda protesto eylemi

Mehmet İlkay ÖZE-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-MAÇKA Demokrasi Parkı'nda toplanan bir grup, parkta devam eden Dolmabahçe-Levazım tüneli projesi kapsamında yapılan ağaç sökme işlemlerini protesto etti.

Geçtiğimiz gün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen Dolmabahçe-Levazım tüneli projesi kapsamında daha önce büyük bölümü alüminyum plakalarla kapatılan Maçka Demokrasi Parkı'nda ağaç sökme işlemleri başlamıştı. Parkta devam eden çalışmaları protesto eden 'Maçka Parkı hepimizin' grubu üyeleri, saat 18.30'da söküm işleminin yapıldığı alanda toplanarak basın açıklaması yaptı.

Grup üyesi Ersin Kiriş'in okuduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Geçen seneden bu yana bütün kent ve yaşam savunucularının mücadele ettiği Maçka Parkı'na yapılmak istenen tünel projesi yeniden devrede. Maçka Parkı, Dolmabahçe-Levazım, Armutlu-Ayazağa tünellerinin Dolmabahçe çıkışı nedeniyle tehdit altında. İBB ekipleri Maçka Parkı'ndan sonra daha önce parka ait olan Beşiktaş stadının karşısındaki alanı da panellerle çevirdi. İBB yenilediği görsellerle, hazırladığı tanıtım broşürüyle toplam 199 ağacı taşıyacağını, bölgenin eskisinden daha yeşil olacağını iddia ediyor. Parkın projeden etkilenmeyeceğinden bahsediyor. Ancak biliyoruz ki; İBB bölgeyi üst geçitlerle, tünel giriş çıkışlarıyla, parkı nasıl beton yığınına çevireceğini gerçek dışı görsellerle ispatlamaya çalışıyor. Yaklaşık 100 yıllık ağaçların Maçka Parkı'nın bir gerçeği olduğunu yok sayarak parkın bir kısmına boş arazi muamelesi yapıyor. Proje Maçka Parkı'nı bir ulaşım aksının ortasında bırakıyor. Maçka Parkı'nın zarar görmemesi için tek ihtimal Tünel Projesi'nin iptal edilmesidir. Maçka Parkı'nı savunanlar binlerce dilekçeyle projesini askıya çıkan planlarına itiraz etti. İptal edilen plan, küçük bir değişiklikle yeniden devreye sokuldu. Kazanılan dava boşa düşürüldü. Maçka Parkı'na sahip çıkalım.

Açıklamanın ardından park önünde mini bir forum yapan grup, bundan sonra her akşam park önünde toplanma kararı aldı. Grup üyeleri daha sonra buradan ayrıldı.

(FOTOĞRAF)