Macron, 23 Nisan'da ABD'ye gidecek

PARİS/WASHINGTON (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 23-25 Nisan tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek.

Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Macron'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle 23-25 Nisan tarihlerinde Washington'a gideceği belirtildi.

Macron'un bu ziyaretinin, Trump'ın başkan seçilmesinden bu yana ABD'ye yapılacak ilk devlet ziyareti olacağı ifade edildi.

"Bu davet, dost ve müttefik olan iki ülke arasındaki derin tarihi bağları ve iki cumhurbaşkanı arasındaki ilişkilerin gücünü yansıtıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Macron'un Beyaz Saray'da Trump ile görüşeceği ve iki liderin ortak basın toplantısı düzenleyecekleri bildirildi.

- Trump, Macron'u "resmi devlet ziyareti" protokolüne göre ağırlayacak

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da günlük basın toplantısında, Trump'ın Macron'u 24 Nisan'da Beyaz Saray'da ağırlayacağını ifade etti.

Sanders, "Bu ziyaret, Amerikan-Fransız iş birliğini ekonomik ve küresel ilişkiler anlamında geliştirecek ve iki ülke arasındaki dostluğu derinleştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.