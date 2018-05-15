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Macron, Abbas ve Abdullah ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 00:12 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ordusunun Filistinli göstericilere uyguladığı şiddeti kınadı

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ordusunun Gazze'de uyguladığı şiddeti kınadı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Macron'un, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Macron'un, Gazze'de, Kudüs'te ve Filistin şehirlerindeki durum nedeniyle Fransa'nın derin kaygılarını ilettiği kaydedilerek, "(Cumhurbaşkanı Macron) Bugün ve son haftalarda Gazze'de çok sayıda Filistinli sivilin hayatını kaybedişinin üzüntüsünü duyuyor. İsrail ordusunun göstericilere karşı uyguladığı şiddeti kınadı. Tüm sorumluluk sahiplerine ölçülü olma, gerilimin düşürülmesi için çaba sarf etme ve gelecek günlerde düzenlenecek gösterilerin şiddetten uzak bir şekilde geçirilmesi için gerekenin yapılması çağrısında bulundu." ifadelerine yer verildi.

Fransa'nın, İsrail'in kuruluşunun 70. yılı ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulmasının (Nekbe) yıl dönümünde, ABD yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını onaylamadığını hatırlatan Macron'un, "Kudüs'ün durumuna uluslararası toplum gözetiminde müzakere edilmiş bir çerçevede ve sadece taraflar arasında karar verilebilir." dediği belirtildi.

Macron'un bugün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu da arayarak görüşeceği bilgisi de verildi.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Kudüs Ürdün kralı 2. Abdullah

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