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Macron-Aliyev görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 18:02 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Macron, Elysee Sarayı'nda Aliyev ile 15 dakika baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından iki lider çalışma yemeğine geçti.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat süren görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da iki gün önce Azerbaycan Maliye Bakanı Samir Şerifov ile dışişleri bakanlığında bir görüşme gerçekleştirmişti.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Elysee Sarayı Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron paris

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