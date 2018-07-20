Macron-Aliyev görüşmesi

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Macron, Elysee Sarayı'nda Aliyev ile 15 dakika baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından iki lider çalışma yemeğine geçti.
Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat süren görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da iki gün önce Azerbaycan Maliye Bakanı Samir Şerifov ile dışişleri bakanlığında bir görüşme gerçekleştirmişti.
İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım
Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!
Kastamonu Belediyesi eski uçağı 'millet kıraathanesi' yaptı
Osmaniye'de depremden sonra ortaya çıktı! Savrun Çayı'nda çamur kaynamaya başladı!
20 yıl sonra çıplak halde ilk kez görüntülendi!
Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız
CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında
Ata tecavüz eden sapığın savunması şoke etti: Bana göz kırpmıştı
Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'
Kaçak kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum