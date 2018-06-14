Macron, Pierre Loti'yi savundu

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye dostu olarak bilinen Fransız roman yazarı Pierre Loti'nin doğduğu evinin restore edilmesine istemeyen Ermeni ve Yahudi yanlısı derneklere tepki gösterdi. Macron, temasları kapsamında gittiği Rochefort kentinde 2012'den bu yana kapalı tutulan ve eylül ayında restorasyon çalışmalarına başlanacak Loti'nin doğduğu evi ziyaret etti. Burada basına açıklamalarda bulunan Macron, yazılarında Yahudi karşıtı ifadeleri olduğu gerekçesiyle Loti'nin evinin restore edilmesini istemeyen ve aralarında "Fransa'daki Ermeni Örgütleri Koordinasyon Kurulu" ve "Yahudi Öğrenciler Birliği" de bulunan birçok Ermeni ve Yahudi yanlısı derneğe tepki gösterdi. Macron, Türkiye dostu olarak bilinen Loti'nin eserlerinin bu derneklerin başlattığı polemiğe indirgenemeyeceğini belirterek, "Herşey hakkında polemik yapmamak gerekiyor." dedi. "Loti'nin eserlerinde harika sayfalar var." ifadesini kullanan Macron, Loti'nin bazı ifadelerinin ancak bugün dile getirilmiş olsaydı eleştirilebileceğini, Loti'nin yazdıklarının kendi çağında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İçerisinde Türk salonu, Çin mobilyaları ve Arap odası bulunan Loti'nin evinin restorasyon çalışmaları için 400 bin avro harcanacağı bildirildi. Evin restorasyon çalışmalarının 2023 yılında tamamlanması bekleniyor. - Pierre Loti Rochefort'da 1850'de Protestan bir ailede doğan, asıl adı Julien Viaud olan Pierre Loti, bir deniz subayı olarak romanlarında konu ettiği yabancı kültürleri gezerek tanıma fırsatını buldu. Loti, bu yolculuklarında edindiği deneyim ve gözlemlerini daha sonra kitaplarına yansıttı. Birçok kez İstanbul'da bulunan Pierre Loti, İstanbul'a ilk kez 1876'da bir Fransız gemisiyle, görevli subay olarak geldi. Loti, Osmanlı yaşam biçiminden etkilendi ve pek çok eserinde bu etkiyi gösterdi. Aziyade adlı romanına adını veren kadınla İstanbul'da tanışan Loti, İstanbul'da bulunduğu zamanlarda Eyüp'te yaşadı. Hatta Aziyade'yi yazdığına inanılan Haliç manzaralı kahvenin bulunduğu Eyüp'teki bir tepeye de Pierre Loti adı verildi. Loti, İstanbul'a hayranlığı nedeniyle kendisini her zaman Türk dostu olarak nitelendirdi.