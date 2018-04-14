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Macron, Trump ve May ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 20:52 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: - "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de siyasi, kimyasal ve insani konularda inisiyatifi ele almalıdır"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Macron'un ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı May ile yaptığı telefon görüşmesinde, Macron'un, Suriye'de hedefine ulaşan rejimin kimyasal kapasitesine yönelik operasyondaki başarıdan ve Fransız, Amerikan ve İngiliz güçleri arası üstün iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

Suriye'nin sonunda barışa erişmesi ve sivil halkın korunması amacıyla BMGK'nin birlik içinde hareket etmesi gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'de siyasi, kimyasal ve insani konularda inisiyatifi ele almalıdır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre ile bir basın toplantısı düzenleyen Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Suriye'ye düzenlenen askeri operasyonun hedefine ulaştığını, rejimin, kimyasal silah üretme kapasitesinin azaltıldığını belirterek, bundan sonra diplomatik ve insani alanda faaliyete geçmenin zamanı olduğunu söyledi.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik dün geceki saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.

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