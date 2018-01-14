Macron ve Netanyahu telefonda görüştü

Macron ve Netanyahu'nun görüşmesinde Filistin ve İsrail arasındaki barış sürecinin de gündeme geldiği ve 10 Aralık'ta Netanyahu'nun Paris ziyaretinden sonra bu yöndeki görüşmelerin bir devamı olduğu ifade edildi.

İki liderin, İran'ın bölgesel faaliyetleri ve anlaşmanın balistikle ilgili kısmı hakkında gerekli çalışmanın yürütülmesi üzerinde hemfikir oldukları belirtilen açıklamada, Fransa'nın geçen yıl eylül ayından itibaren bunu dile getirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Macron'un Netanyahu'ya, İran ile 2015'te yapılan nükleer anlaşmaya uymanın önemine değindiği ve "tüm taraflara anlaşma çerçevesindeki vaatlerine gerekli riayeti gösterme" çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Macron ve Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya uyma ve tüm taraflara anlaşma çerçevesine riayet etme çağrısında bulundu.

Macron önceki gün de ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve İran ile varılan anlaşmaya uyma çağrısı yapmıştı.

Macron, Ortadoğu'da kalıcı istikrarın sağlanabilmesi amacıyla İran yönetimi ile balistik programı ve bölgesel siyaseti üzerinden güçlendirilmiş bir diyalog kurulmasının yanı sıra varılan anlaşmanın doğru bir şekilde yürürlüğe konulmuş olması gerektiğini de kaydetmişti.

ABD'den dün yapılan açıklamada ise İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesinin iptal edilmeyeceği belirtilmiş, "son kez" uyarısıyla ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığı kaydedilmişti.

(AA)