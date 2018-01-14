HABER

Macron ve Netanyahu telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 00:54 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron, telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Netanyahu'ya İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya uyma çağrısı yaptı

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya uyma ve tüm taraflara anlaşma çerçevesine riayet etme çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Macron ve Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Macron'un Netanyahu'ya, İran ile 2015'te yapılan nükleer anlaşmaya uymanın önemine değindiği ve "tüm taraflara anlaşma çerçevesindeki vaatlerine gerekli riayeti gösterme" çağrısında bulunduğu aktarıldı.

İki liderin, İran'ın bölgesel faaliyetleri ve anlaşmanın balistikle ilgili kısmı hakkında gerekli çalışmanın yürütülmesi üzerinde hemfikir oldukları belirtilen açıklamada, Fransa'nın geçen yıl eylül ayından itibaren bunu dile getirdiği hatırlatıldı.

Macron ve Netanyahu'nun görüşmesinde Filistin ve İsrail arasındaki barış sürecinin de gündeme geldiği ve 10 Aralık'ta Netanyahu'nun Paris ziyaretinden sonra bu yöndeki görüşmelerin bir devamı olduğu ifade edildi.

Macron önceki gün de ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve İran ile varılan anlaşmaya uyma çağrısı yapmıştı.

Macron, Ortadoğu'da kalıcı istikrarın sağlanabilmesi amacıyla İran yönetimi ile balistik programı ve bölgesel siyaseti üzerinden güçlendirilmiş bir diyalog kurulmasının yanı sıra varılan anlaşmanın doğru bir şekilde yürürlüğe konulmuş olması gerektiğini de kaydetmişti.

ABD'den dün yapılan açıklamada ise İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesinin iptal edilmeyeceği belirtilmiş, "son kez" uyarısıyla ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığı kaydedilmişti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Cenk Tosun'a ilk maçında büyük şok! Tottenham dağıttı

Cenk Tosun'a ilk maçında büyük şok! Tottenham dağıttı

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Hayko Cepkin'den Asena Atalay açıklaması

Hayko Cepkin'den Asena Atalay açıklaması

Menbiç'te halk terör PKK'ya karşı ayaklandı

Menbiç'te halk terör PKK'ya karşı ayaklandı

İlginizi Çekebilir

Ölümcül virüs yeniden Türkiye'de

Ölümcül virüs yeniden Türkiye'de

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu: Kar yağışı için tahminler değişti!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu: Kar yağışı için tahminler değişti!

Ahmet Hakan yazdı: Gül artık kıl etme stratesjisine geçti

Ahmet Hakan yazdı: Gül artık kıl etme stratesjisine geçti

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den hava durumu açıklaması

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den hava durumu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avrasya Tüneli'nde polis şüpheli araca ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Avrasya Tüneli'nde polis şüpheli araca ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Afrin'den Hatay Hudut Karakoluna taciz ateşi

Afrin'den Hatay Hudut Karakoluna taciz ateşi

Kaza haberleri peş peşe geldi: Ölüler ve yaralılar var

Kaza haberleri peş peşe geldi: Ölüler ve yaralılar var

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapanacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapanacak

Sınırda hareketli dakikalar! Erdoğan operasyon sinyali vermişti

Sınırda hareketli dakikalar! Erdoğan operasyon sinyali vermişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.