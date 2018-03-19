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Macron ve Putin telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 18:53 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanlığına yeniden seçilen Putin'i tebrik etti

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanlığına yeniden seçilen Vladimir Putin'i telefonla arayarak, ülkesinin sosyal, ekonomik, siyasi ve demokratik modernizasyonunda başarı dileklerinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Macron ve Putin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'daki seçimlerin ertesinde ve Putin'in bir kez daha görevi devralma hazırlığı yaptığı bir sırada, Cumhurbaşkanı Macron'un Fransa adına, Rusya'ya ve Rus halkına, sosyal, ekonomik, siyasi ve demokratik modernizasyonda başarı dileklerini ilettiği bildirildi.

Görüşmede, Fransa ve Avrupa ile Rusya arasında yapıcı bir diyaloğun öneminin vurgulandığı belirtilen açıklamada, Macron'un Suriye'de Doğu Guta ve Afrin'deki gelişmelerden duyduğu derin kaygıyı Rus mevkidaşına ilettiği ve Rusya'dan çarpışmalar ve sivil kayıpların önlenmesi için elinden geleni yapması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Macron'un Ukrayna konusunda ise ülkenin uluslararası camia tarafından tanınan toprak bütünlüğü ve egemenliğinin yeniden sağlanmasına ve Minsk anlaşmasının en kısa zamanda yürürlüğe girmesine yönelik derin bağlılığını sürdürdüğü vurgulandı.

Macron'un, "Fransız vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için alınan önlemler hakkında Putin'i bilgilendirdiği" kaydedilen açıklamada ayrıca, İngiltere Salisbury'de eski Rus ajanı Sergey Skripal'in uğradığı kabul edilemez kimyasal saldırı ile ilgili tüm sorumluluğun açığa çıkarılması, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (OPCW) bildirilmeyen tüm nükleer programların ciddi bir şekilde ele alınması çağrısında bulunduğu bildirildi.

Putin, dün Rusya’da gerçekleştirilen seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 76,69 oy oranıyla kazanarak tekrar devlet başkanı seçilmişti.

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Fransa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin

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