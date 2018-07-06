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Macron ve Şeyh Temim'in ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 18:40 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "(Körfez ülkeleri arasındaki kriz) Fransa, normale dönüş ve diyaloğu kolaylaştırmak için çaba göstermeye devam edecek" - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani: - "(Katar'ın Rusya'dan S-400 füzesi satın alacağı iddiası) Detaylara girmeyeceğim ama bir anlaşma olduğunu söyleyemem. Konu hakkında görüşmeler gerçekleştirdiğimiz doğru ama şimdiye kadar bir sonuca varmış değiliz"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Katar ile Körfez Bölgesi ülkeleri arasındaki krizin çözümü için elinden geleni yapacağını söyledi.

Macron ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Fransa cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'de gerçekleştirdikleri görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Katar'ın Fransa'daki yatırımlarından övgüyle söz eden Macron, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini, bölgedeki krizin sona erdirilmesi amacıyla Kuveyt Emiri'nin arabuluculuğunu desteklediklerini kaydetti. Macron, "Fransa, normale dönüş ve diyaloğu kolaylaştırmak için çaba göstermeye devam edecek." dedi.

Katar halkının uygulanan yaptırımlardan olumsuz etkilendiğini hatırlatan Macron, "Devam eden kriz nedeniyle aileler ayrıldı. Bu kriz diyalog ile çözülmelidir." şeklinde konuştu.

Macron, Katar'ın terörle ve terörün finansmanı ile mücadelede attığı somut adımları memnuniyetle takip ettiklerini kaydetti.

Katar Emiri Şeyh Temim ise görüşmede Suriye, bölgesel çatışmalar, İsrail ve Filistin sorunu hakkında gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Fransa ile Katar arasındaki ilişkilerin çok iyi durumda olduğunu belirten Şeyh Temim, Fransız basını ve kamuoyunda Katar hakkında ortaya atılan dedikoduların gerçeklikten uzak olduğunu söyledi.

- S-400 iddiaları

Şeyh Temim, Katar'ın Rusya'dan S-400 füzesi satın alma girişimlerine ilişkin olarak, "Detaylara girmeyeceğim ama bir anlaşma olduğunu söyleyemem. Konu hakkında görüşmeler gerçekleştirdiğimiz doğru ama şimdiye kadar bir sonuca varmış değiliz." dedi.

Aynı konuda Macron da iddialardan haberinin olduğunu, karmaşık konuların ilerleme kaydetmediğini, ülkesinin üçlü veya dörtlü müzakereye dahil olmayacağını söyledi.

Le Monde gazetesi, Suudi Arabistan Kral Selman’ın Fransa Cumhurbaşkanına bir mektup yazarak, Katar'ı S-400 füzesi almaması konusunda ikna etmesini, Katar'a konuşlandırılması halinde S-400 füze savunma sistemini ortadan kaldırmak için askeri harekat dahil gerekli tedbiri alacağını iddia etmişti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani

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