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Macron'dan AB ülkelerine "yaptırım" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 20:39 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sığınmacı kabul etmek istemeyen AB ülkelerine ekonomik yaptırım uygulanması çağrısında bulundu

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sığınmacı kabul etmek istemeyen Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ekonomik yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.

Macron, ilk yurt dışı ziyaretini Fransa’ya yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Elysee Sarayı’nda görüştü.

Macron, toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, görüşmenin Avrupa’da reform konusunda aynı görüşte olduklarını teyit etmelerini sağladığını belirterek, “Fransa ve İspanya, sığınmacılar ile ilgili sorunun etkili ve insani bir şekilde çözülmesi konusunda aynı stratejiye sahip.” dedi.

Bu stratejinin 3 aşaması olduğuna işaret eden Macron, bunları sığınmacıların geldiği ülkelerle iş birliği yapmak, Schengen bölgesinin sınırlarını korumak ve iltica hakkına sahip olmayan sığınmacıları ülkelerine geri gönderip diğerlerini Avrupa’da karşılamak olarak sıraladı.

Aquarius gemisiyle ilgili soruna değinen Macron, Fransa’nın İspanya ile mükemmel iş birliği yaptığını kaydetti.

Yarın Brüksel’de sığınmacı konusunda “mini zirve” düzenleneceğini anımsatan Macron, zirvede sığınmacıların kendilerine en yakın limana insani bir şekilde sığınması yönünde öneride bulunacağını söyledi.

Macron, gelecek günlerde AB olarak bu yönde bir karar alınmasını umduğunu vurguladı.

Ekonomi ve Avro Bölgesi konularını da ele aldıklarını belirten Macron, İspanya ile bu konularda hemfikir olduklarına işaret etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile vardıkları “Mesberg Anlaşması"nın önemli bir etap olduğuna dikkati çeken Macron, bu konuda İspanya ile çalışmaları gerektiğini söyledi.

Macron, sığınmacıların AB sınırları dışında merkezlerde toplanması ile ilgili soru üzerine konuyu AB liderleri ile henüz görüşmediklerini ancak İspanya ve Fransa'nın Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) desteğiyle sığınmacıların geldiği Avrupa ülkesinde kabulü için "kapalı merkezlerin" kurulmasından yana olduğunu belirtti.

İltica hakkına sahip olmayan sığınmacıların geldiği ülkelere geri gönderilmesi ve diğerlerinin de en iyi şartlarda Avrupa'da ağırlanması gerektiğini ifade eden Macron, böylece her Avrupa ülkesinin iltica hakkına sahip sığınmacıları kabul edeceğini, bunun sığınmacı sorununu insani açıdan çözmenin en iyi yöntemi olduğunu vurguladı.

Macron, ülkesine sığınmacı kabul etmek istemeyen AB ülkelerine yaptırım uygulanması çağrısında bulunarak, “AB'nin dayanışmasından büyük ölçüde yararlanan ve sığınmacı meselesi söz konusu olduğunda ulusal bencilliklerini öne çıkaran ülkeler olmamalı.” dedi.

Halihazırda Avrupa’nın sığınmacı krizi değil, siyasi bir kriz yaşadığına dikkati çeken Macron, Fransa’nın sadece iltica hakkına sahip sığınmacıları kabul edeceğini kaydetti.

Sanchez de Macron’un 26 Temmuz’da Madrid’i ziyaret edeceğini ve ziyaret sırasında bu konuları bir kez daha görüşme fırsatları olacağını söyledi.

Macron’un AB’de reform yapılması gerektiği yönündeki ifadelerini değinen Sanchez, “İspanya ve Fransa aynı çizgide. Macron ile aynı siyasi iradeye sahibiz. Daha güçlü bir Avrupa istiyoruz. Dünyadaki sorunlara çözüm bulan bir Avrupa istiyoruz.” dedi. Sanchez, Avrupa’nın yaşadığı sorunları birlik içinde çözmesi gerektiğine inancını dile getirdi.

Sanchez, “İspanya’nın yeni hükümeti, Fransa ile Almanya arasında varılan Mesberg Anlaşması'nı destekliyor.” dedi.

AB olarak bir bütçeye sahip olmaları gerektiğini kaydeden Sanchez, Macron’un bu konuda İspanya’nın desteğine güvenebileceğinin altını çizdi.

Sanchez, ülkesinin AB için alınacak önemli kararlarda yer almak istediğini ifade etti.

Aquarius olayında Fransız hükümetinin gösterdiği desteğe teşekkür eden Sanchez, “Sığınmacı meselesinin dayanışma, sorumluluk ve insan haklarına saygı çerçevesinde ele alınması gerekiyor.” dedi.

Sanchez, sığınmacı konusunda transit ülkeler ve sığınmacıların geldiği ülkeler arasında iş birliğinin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Fransa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sığınmacı

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