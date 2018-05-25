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Macron’dan ABD’nin Kudüs kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 19:31 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: -“Büyükelçiliğin taşınması çok doğru ve istenilen bir karar değil. Bu hususta üzüntü duyuyoruz” -“Bugün bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmamamız gerektiğini düşünüyorum”

ST. PETERSBURG (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının yanlış olduğunu bildirdi.

Macron, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumunda yaptığı konuşmada, güncel konulara ilişkin soruları cevaplandırdı.

ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasını değerlendiren Macron, “Açıkçası bunun yanlış bir karar olduğunu söyledim. Bugün bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmamamız gerektiğini düşünüyorum ki bu çok açık ilkelere, belirli bir dengeye dayanıyor.” dedi.

İki devletli çözümü desteklediğini vurgulayan Macron, Fransa’nın buna bağlı kaldığını ve orada yaşayan halkları asla unutmadıklarını söyledi.
İnsanların barış içinde yaşadığı iki devletli çözüm hususunda müzakerelerin yapılması gerektiğini kaydeden Macron, “Bu yüzden bana göre, büyükelçiliğin taşınması çok doğru ve istenilen bir karar değil. Bu hususta üzüntü duyuyoruz.” diye konuştu.

ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesiyle ilgili de Macron, herkesin birbirine saygı duyması gerektiğini ifade etti. Macron, “Eğer bir anlaşmaz imzalıyorsak kimin bu anlaşmadan çıkacağına bakmaksızın bu anlaşmada kalmalıyız. İmzalananlar yerine getirilmelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Kudüs

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