PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerindeki davranışını ciddi hata olarak tanımladı.

Macron, temaslarda bulunmak üzere gittiği Bagneres-de-Bigorre kentinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve yakın koruması Benalla'nın 1 Mayıs gösterileri sırasında bir genci darp ettiği olayla ilgili medyayı yanlış bilgiler paylaşmakla suçlayan Macron, Özel Kalem Müdürlüğü'nün Benalla hakkındaki görevden uzaklaştırma, daha düşük bir göreve getirme ve görevden alma kararını onayladığını ve yeterli gördüğünü, bu konuda sorumluluğun kendisinin olduğunu belirtti.

Macron, etrafındaki kişilerin hata yaptığı zaman cezalandırıldığını ve yasal işlem gerektiğinde yapıldığını ifade etti.

Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerindeki davranışlarını ciddi hata olarak nitelendiren Macron, Benalla hakkında verilen cezaların yeterli olup olmadığı ile ilgili soruya, bir kişi hata yaptığı için üzerine gidilmemesi gerektiğini, bu konuda bir olay üzerinden siyasi bir yargılama yapılmaya çalışıldığını kaydetti.