Macron'dan Gazze açıklaması

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin, İsrail tarafından Filistinli sivillere yönelik alçakça saldırıları kınadığını söyledi.

Macron, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Gazze'de meydana gelen saldırılar hakkında bir soruyu yanıtlayan Macron, "Bu konuda çok net ifade ediyorum. Fransa, özellikle pazartesi günü meydana gelen fakat gerçekte son saatlerde de devam eden, sivil kayıplar ve alçakça saldırıları kınadı." ifadelerini kullandı.

Macron, Fransa'nın aynı zamanda İsrail'in güvenliğine önem verdiğini kaydederek, Hamas tarafından dile getirilen iddiaları da kararlılıkla kınadıklarını ve ülkesinin bölgede gerilimin tırmanmaması amacıyla bir denge politikası izlediğini hatırlattı.

İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, en az 3 bin kişi yaralanmıştı.

