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Macron'dan İran açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 19:04 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "ABD'nin İran ile varılan anlaşmadan çekilmesi ve Avrupalı şirketlerin kararı, bölgede Rusya ve Çin'in pozisyonunun güçlenmesine neden olacak"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararının bölgedeki Rusya ve Çin'in pozisyonunun güçlenmesine neden olacağını belirtti.

Macron, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İran ile yapılan anlaşmanın AB ülkeleri için hala geçerli olduğunu, İngiltere ve Almanya'nın da anlaşmanın devam ettirilmesi konusunda Fransa'nın pozisyonunu benimsediklerini kaydeden Macron, "ABD'nin İran ile varılan anlaşmadan çekilmesi ve Avrupalı şirketlerin kararı, bölgede Rusya ve Çin'in pozisyonunun güçlenmesine neden olacak." dedi.

"Bizim bölgedeki öncelikli hedefimiz ticari veya şirketlere yönelik değil, şu ya da bu tarafı tutmak da değil istikrarı sağlamaktır." diyen Macron, İran ile nükleer anlaşma ve ABD'nin Avrupalı ülkelere çelik ve alüminyum vergilerini artırması konularının "Avrupa ülkeleri için egemenlik testi olduğunu" söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik yürürlüğe koyacağı yaptırımların Avrupalı şirketleri etkilememesi amacıyla, yarından itibaren bir mekanizmayı işletmeye başlayacağını duyurmuştu.

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