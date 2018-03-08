PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararının İsrail ile Filistin arasında yaşanan sorunların çözümüne katkı sunmadığını, bölgedeki güvenliği daha iyi bir hale getirmediğini, bu yüzden bunun gerçek bir hata olduğunu belirtti.

Macron, Fransa'daki Yahudi organizasyonlarının çatı kuruluşu CRIF​​'in yemeğine katılarak bir konuşma yaptı.

Fransa ile İsrail arasındaki ilişkilere değinen Macron, "Netanyahu'yla, Ortadoğu'daki gelişmeler ve özellikle İran'ın Suriye, Lübnan ve Irak'taki askeri nüfuzunun tehdidi hakkında beraber çalışıyoruz. Bu konuda Fransa'nın pozisyonu açık. Fransa, uyguladığı ve imzaladığı anlaşmalara saygı göstermesine karşın İran'ın balistik programı ve bölgesel hakimiyeti ile mücadele edilmesini istedi. Müttefiklerimiz İngiltere, Almanya ve ABD ile de bunu yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in güvenliğini sağlama ve İsrail'e yönelik saldırı politikası ile mücadele konularının öncelikli hususlar arasında yer aldığını belirten Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile anlaşamadıkları konuların da olduğunu dile getirdi.