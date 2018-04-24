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Macron'dan "İran'la yeni nükleer anlaşma" önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 21:14 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Şu andan itibaren İran'la yeni bir (nükleer) anlaşma konusunda çalışmak istiyoruz. Orta Doğu bağlamında İran'la yeni müzakerelere Türkiye ile Rusya'nın da katılması gerekir" - ABD Başkanı Trump: "(Amerikan askerlerinin Suriye'den ülkelerine dönmesi) Eve dönmek istiyoruz ancak güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde izimizi bırakmak da istiyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısına katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'la yeni bir nükleer anlaşma yapılması için ABD ile birlikte çalışmak istediklerini ve bu anlaşma için yapılacak müzakerelere Türkiye ile Rusya'nın da katılması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında, İran'la nükleer anlaşma ve Suriye konusunda açıklamalarda bulundu.

İran'la nükleer anlaşma konusunda diplomatik yollarla çözüme gidilmesi gerektiğini düşündüklerini anlatan Macron, "Şu andan itibaren İran'la yeni bir (nükleer) anlaşma konusunda çalışmak istiyoruz. Orta Doğu bağlamında İran'la yeni müzakerelere Türkiye ile Rusya'nın da katılması gerekir." ifadelerini kullandı.

İran'la nükleer anlaşmanın çok kötü bir anlaşma olduğunu dile getiren ABD Başkanı Trump ise anlaşmanın kaderiyle ilgili çalışmalara devam ettiklerini ve Fransa ile bu konuda çok verimli görüşmeler yaptıklarını bildirmekle yetindi.

- Bölge ülkelerine finansal yükümlülük çağrısı

Öte yandan Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'den ülkelerine dönmesini istediğini, ancak İran'ın DEAŞ'ın mağlup edilmesinden boşalan alanda etkin olmasını da istemediğini vurguladı.

"Eve dönmek istiyoruz ancak güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde izimizi bırakmak da istiyoruz" ifadelerini kullanan Trump, bölgedeki zengin bazı ülkelerin Suriye krizinin çözümünde ihtiyaç duyulan finansal desteği bundan sonra daha fazla sağlaması gerektiğini belirtti.

Trump, "Orta Doğu'ya 18 yılda 7 trilyon dolar harcadık ve karşılığında neredeyse hiçbir şey alamadık. Çok zengin olanlar da dahil bölgedeki bazı ülkeleri koruyoruz. Şimdi ortaya çıkıp orada olanlar için ödemeyi yapmalılar." sözlerine yer verdi.

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