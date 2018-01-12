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Macron'dan Trump'a İran çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 00:57 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron, telefonla görüştüğü ABD Başkanı Trump'a İran ile varılan anlaşmaya uyma çağrısı yaptı

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'a İran ile varılan anlaşmaya uyma çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider, İran ile 2015'te yapılan nükleer anlaşma ve Kuzey Kore konularını ele aldıkları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın anlaşmanın tamamıyla uygulanmasındaki kararlılığına ve tüm imzacı taraflarca verilen sözlere riayet edilmesinin önemine değindi.

Ortadoğu'da kalıcı istikrarın sağlanabilmesi amacıyla İran yönetimi ile balistik programı ve bölgesel siyaseti üzerinden güçlendirilmiş bir diyalog kurulmasının yanı sıra varılan anlaşmanın doğru bir şekilde yürürlüğe konulmuş olması gerektiğini kaydeden Macron, 8-10 Ocak tarihleri arasında Çin'i ziyareti sırasında gündeme gelen Kuzey Kore ile ilgili gelişmeler hakkında da Trump'a bilgi verdi. Macron, Kuzey ve Güney Kore arasında son günlerde yeniden iletişim kurulmasının olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

Macron ayrıca, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması ve siyasi bir çözümün ortaya çıkarılması için ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlılık siyasetinin devam ettirilmesi gerektiğini kaydetti.

(AA)

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