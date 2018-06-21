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Macron'dan Trump'ın başkanlık kararnamesine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 21:33 | Son Güncelleme

Macron'dan Trump'ın başkanlık kararnamesine ilişkin açıklama

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden ayrılmasını engelleyecek başkanlık kararnamesini imzalayarak iyi bir karar aldığını belirtti.

Macron, ziyarette bulunduğu Quimper kentinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump'ın ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden ayrılmasını engelleyecek başkanlık kararnamesini imzalayarak iyi bir karar aldığını ifade eden Macron, sığınmacı sorununun insani ve etkili bir yöntemle çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Macron, sığınmacı sorununun Avrupa düzeyinde ele alınması gerektiğini kaydetti.

Trump, dün Beyaz Saray'da gerçekleştirilen törenle ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden ayrılmasını engelleyecek başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
macron sığınmacı Trump

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