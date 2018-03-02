Macron'dan ülkenin en kalabalık cezaevine ziyaret

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yüzde 200 yoğunluk oranıyla ülkenin en kalabalık cezaevi olarak bilinen Fresnes'e basın mensuplarının davet edilmediği bir ziyaret düzenledi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Macron'un Paris'in güneyinde bulunan Fresnes banliyösündeki cezaevini ziyaretinde Adalet Bakanı Nicole Belloubet de hazır bulundu.

Macron'un basın mensuplarının alınmadığı ziyarette, cezaevi yöneticileri ve çalışanları ile görüştüğü belirtilirken, salı günü ülkedeki cezaevleri ve tutukluluk yöntemleri hakkında yapacağı açıklamalar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Bin 320 kişi kapasiteli Fresnes cezaevinde resmi verilere göre, 2 bin 600'den fazla mahkum bulunuyor. Fransa'daki cezaevlerinin aşırı yoğunluğu ve tutukluluk şartları son dönemde eleştirilere neden oluyor.

Avrupa Konseyi, Fresnes cezaevindeki aşırı yoğunluğu, yayımladığı bir raporda ele almıştı. Yüzde 200 yoğunluk oranıyla dikkati çeken Fresnes cezaevinde yılbaşından bu yana iki hükümlünün intihar ettiği açıklanmıştı.