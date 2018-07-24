Macron'un eski özel kalem müdür yardımcısı hakkındaki soruşturma

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 1 Mayıs gösterilerinde bir genci şiddetli bir şekilde darbeden eski özel kalem müdür yardımcısı Alexandre Benalla hakkında açıklama yapmaması ve bilgi vermemesi aşırı solcu ve sağ partiler tarafından tepkiyle karşılandı.

Ülkede son günlerde, Macron'un eski özel kalem müdür yardımcısı Benalla hakkında 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darbettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılması tartışmalara neden oldu.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (France Insoumise) hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un Benalla'nın darp olayından zamanında bilgilendirildiğini ve bu nedenle Fransa Ulusal Meclisinde bu konu hakkında bilgi vermesi gerektiğini ifade etti.

Sosyalist Partiden ayrılarak geçen yıl "Generation.S" adli partiyi kuran Benoit Hamon da sosyal medya hesabından, Macron'un Ulusal Meclis ve Senatodaki ilgili komisyonlara darp olayına ilişkin bilgi vermesi gerektiğini belirterek, "Gerçekten her şey onun etrafından dönüyor. Emmanuel Macron, bütün gücü etrafından toplamayı istedi. Bu olayda gerçek nedir? Cumhurbaşkanı'nın etrafından paralel bir polis organize etmek iradesi var mı yok mu?" açıklamasını yaptı.