Macron'un eski özel kalem müdür yardımcısı hakkındaki soruşturma

Başbakan Philippe, muhalefetin, "Macron ve hükümetin Benalla'ya hakettiği cezayı vermediği" yönündeki eleştirilerine karşı, Macron'un darp olayını 2 Mayıs'ta öğrendiğini ve harekete geçtiğini söyledi.

Hukukun önünde hiç kimsenin üstünlüğü bulunmadığını belirten Philippe, olayın ortaya çıkmasının ardından bir haftadan kısa sürede Benalla'nın gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını ve olayla ilişkin soruşturma komisyonlarının kurulduğunu ifade etti.

Başbakan Philippe, 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darp ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Benalla'ya ilişkin Ulusal Meclis'te milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Philippe, bunun kişisel bir hata olduğunu ve devlete mal edilemeyeceğini savundu.

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski özel kalem müdür yardımcısı Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darbetmesinin şok edici ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Darp olayıyla bağlantılı olarak hakime ifade veren iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin çalışanı Vincent Crase ve görevlerinden uzaklaştırılan 3 polis hakkında da soruşturma açıldığı duyurulmuştu.

Fransa'daki aşırı solcu ve sağ partiler, Cumhurbaşkanı Macron'un, 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darbeden eski özel kalem müdür yardımcısı hakkında açıklama yapmamasına ve bilgi vermemesine tepki gösteriyor.

Başbakan Philippe, böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Philippe, olayın "2 Mayıs'ta öğrenilmesine karşın kamuoyundan gizlenilmeye çalışıldığı" şeklindeki eleştirilere karşılık da böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.

Devletin, olaya ilişkin olarak soruşturmayı yürüten komisyona bilgi vermesinin gerekip gerekmediğinin sorulması üzerine Philippe, "Kişisel bir hata devlet meselesi yapılamaz." dedi.

Elysee Sarayı'nın Benalla'nın görevinden alınması için resmi işlemleri başlattığı aktarılmıştı.

- Kafasında kaskla gösterici dövmüştü

Benalla'nın, 1 Mayıs gösterisinde, kafasında polislerin kullandığı kaskla, etrafı polislerle çevrili halde yerde yatan bir genci darbettiğine ilişkin görüntüler geçen hafta Le Monde gazetesi tarafından yayımlanmıştı.

Paris Savcılığı, geçen perşembe günü Benalla hakkında "şiddet uygulamak" ve "görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla ön soruşturma açmıştı.

Le Monde'a konuşan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda da Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerine gözlemci olarak katılmak için kendisinden izin istediğini ve sadece bu sıfatla görevlendirildiğini ifade etmişti.

Haberde, Macron'un olayla ilgili ertesi gün bilgilendirildiği ve Benalla'nın 4 Mayıs itibarıyla 15 gün görevinden uzaklaştırıldığı, daha sonra özel kalem müdür yardımcılığından daha düşük pozisyondaki bir idari göreve getirildiği kaydedilmişti.

Cumhurbaşkanı Macron'un kendisiyle seçim kampanyasının başında tanıştığı ve özel koruma olarak daima yanında bulundurduğu Benalla'ya çok güvendiği belirtiliyor.

