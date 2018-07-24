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Macron'un eski özel kalem müdür yardımcısı hakkındaki soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 19:52 | Son Güncelleme

Fransa Başbakanı Edouard Philippe: - "(Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darbetmesi) Şok edici ve kabul edilemez" - "Kişisel bir hata devlet meselesi yapılamaz"

PARİS (AA) - Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski özel kalem müdür yardımcısı Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darbetmesinin şok edici ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Philippe, bunun kişisel bir hata olduğunu ve devlete mal edilemeyeceğini savundu.

Başbakan Philippe, 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darp ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Benalla'ya ilişkin Ulusal Meclis'te milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Hukukun önünde hiç kimsenin üstünlüğü bulunmadığını belirten Philippe, olayın ortaya çıkmasının ardından bir haftadan kısa sürede Benalla'nın gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını ve olayla ilişkin soruşturma komisyonlarının kurulduğunu ifade etti.

Philippe, darp olayına ilişkin, "Şok edici ve kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Başbakan Philippe, muhalefetin, "Macron ve hükümetin Benalla'ya hakettiği cezayı vermediği" yönündeki eleştirilerine karşı, Macron'un darp olayını 2 Mayıs'ta öğrendiğini ve harekete geçtiğini söyledi.

Devletin, olaya ilişkin olarak soruşturmayı yürüten komisyona bilgi vermesinin gerekip gerekmediğinin sorulması üzerine Philippe, "Kişisel bir hata devlet meselesi yapılamaz." dedi.

Philippe, olayın "2 Mayıs'ta öğrenilmesine karşın kamuoyundan gizlenilmeye çalışıldığı" şeklindeki eleştirilere karşılık da böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.

Başbakan Philippe, böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

- İçişleri Bakanının istifası istendi

Fransa'daki aşırı solcu ve sağ partiler, Cumhurbaşkanı Macron'un, 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darbeden eski özel kalem müdür yardımcısı hakkında açıklama yapmamasına ve bilgi vermemesine tepki gösteriyor.

Geçen pazar günü hakim karşısına çıkarılan Benalla hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Darp olayıyla bağlantılı olarak hakime ifade veren iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin çalışanı Vincent Crase ve görevlerinden uzaklaştırılan 3 polis hakkında da soruşturma açıldığı duyurulmuştu.

Aşırı sol ve sağ partiler, İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un Benalla hakkındaki hukuki süreci zamanında başlatmadığını savunarak istifasını istemişti.

Elysee Sarayı'nın Benalla'nın görevinden alınması için resmi işlemleri başlattığı aktarılmıştı.

- Kafasında kaskla gösterici dövmüştü

Benalla'nın, 1 Mayıs gösterisinde, kafasında polislerin kullandığı kaskla, etrafı polislerle çevrili halde yerde yatan bir genci darbettiğine ilişkin görüntüler geçen hafta Le Monde gazetesi tarafından yayımlanmıştı.

Paris Savcılığı, geçen perşembe günü Benalla hakkında "şiddet uygulamak" ve "görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla ön soruşturma açmıştı.

Le Monde'a konuşan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda da Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerine gözlemci olarak katılmak için kendisinden izin istediğini ve sadece bu sıfatla görevlendirildiğini ifade etmişti.

Haberde, Macron'un olayla ilgili ertesi gün bilgilendirildiği ve Benalla'nın 4 Mayıs itibarıyla 15 gün görevinden uzaklaştırıldığı, daha sonra özel kalem müdür yardımcılığından daha düşük pozisyondaki bir idari göreve getirildiği kaydedilmişti.

Cumhurbaşkanı Macron'un kendisiyle seçim kampanyasının başında tanıştığı ve özel koruma olarak daima yanında bulundurduğu Benalla'ya çok güvendiği belirtiliyor.

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Alexandre Benalla darp Fransa Başbakanı Edouard Philippe Ulusal Meclis

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