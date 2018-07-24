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Macron'un eski özel kalem müdür yardımcısı hakkındaki soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 23:50 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda, 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darbeden eski yardımcısı Alexandre Benalla'nın görevinden uzaklaştırılması ve daha düşük bir pozisyona getirilmesi kararını kendisinin aldığını belirtti

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda, 1 Mayıs gösterileri sırasında bir genci darbeden eski yardımcısı Alexandre Benalla hakkındaki görevden uzaklaştırma ve daha düşük bir göreve getirme kararını kendisinin verdiğini söyledi.

Strzoda, Benalla'ya ilişkin Ulusal Meclis'te kurulan soruşturma komisyonuna ifade verdi.

Olayı 2 Mayıs'ta öğrendiği ve o sırada Macron'un Avustralya ziyaretinde olduğunu belirten Strzoda, Benalla'nın 15 gün görevinden uzaklaştırılması ve Elysee Sarayı'nda daha düşük bir pozisyonda göreve getirilmesi kararını Macron'dan bağımsız olarak 2 Mayıs'ta kendisinin aldığını, bu konudaki tüm sorumluluğu üstlendiğini ifade etti.

Strzoda, "bu cezaların uygun ve yeterli olmadığı" yönündeki eleştirilerin farkında olduğunu ancak kararlarının arkasında durduğunu söyledi.

Patrick Strzoda, Benalla'nın bir göstericiyi darp ettiğine dair görüntüleri izledikten sonra neden yasal işlem başlatmadığının sorulması üzerine, elinde yasal işlem başlatacak kadar bilgi olmadığını savundu.

Strzoda, söz konusu görüntülerin Ulusal Polis Genel Müfettişliğine gönderildiğini, uzmanlar tarafından incelendiğini ve yasal işlem başlatılması gerektiği yönünde bir direktif gelmediğini dile getirdi.

Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerine gözlemci olarak katılmak için yetkili bir isimden davet aldığını vurgulayan Strzoda, kendisinden de izin isteyen Benalla'nın sadece gözlemci sıfatıyla görevlendirildiğini kaydetti.

Darp olayını "kişisel bir hata" olarak değerlendiren Strzoda, bunun devlete mal edilemeyeceğini söyledi.

Strzoda, Benalla'ya tahsis edilen araca ilişkin olarak da aracın Benalla'ya görevi için tahsis edildiğini ve kendisine hiçbir ayrıcalık tanınmadığını ifade etti.

Fransız kamuoyunda, Benalla'nın Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak atandığına dair kararın Resmi Gazete'de yayımlanmadığı gerekçesiyle onun aslında bu görevde olmadığı, Macron'un yakın koruması olarak çalıştığı, kendisine özel araç, özel ev ve silah tahsis edildiği ve iltimas geçildiği yorumları yapılıyor.

Fransız basınında yer alan bir haberde, Benalla'yı 1 Mayıs gösterilerine davet eden ismin, darp olayına ilişkin hakkında soruşturma açılan polislerden biri olduğu belirtildi.

Öte yandan, sağcı Cumhuriyetçiler Partisi'den milletvekili Christian Jacob, düzenlendiği basın toplantısında, partisinin Benalla hakkında Meclise gensoru önergesi vereceğini açıkladı.

- İçişleri Bakanının istifası istendi

Fransa'daki aşırı solcu ve sağ partiler, Cumhurbaşkanı Macron'un, 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darbeden eski özel kalem müdür yardımcısı hakkında açıklama yapmamasına ve bilgi vermemesine tepki gösteriyor.

Geçen pazar günü hakim karşısına çıkarılan Benalla hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Darp olayıyla bağlantılı olarak hakime ifade veren iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin çalışanı Vincent Crase ve görevlerinden uzaklaştırılan 3 polis hakkında da soruşturma açıldığı duyurulmuştu.

Aşırı sol ve sağ partiler, İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un Benalla hakkındaki hukuki süreci zamanında başlatmadığını savunarak istifasını istemişti.

Elysee Sarayı'nın Benalla'nın görevinden alınması için resmi işlem başlattığı belirtilmişti.
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- Kafasında kaskla gösterici dövmüştü

Benalla'nın, 1 Mayıs gösterilerinde, kafasında polislerin kullandığı kaskla, etrafı polislerle çevrili halde yerde yatan bir genci darbettiğine ilişkin görüntüler geçen hafta Le Monde gazetesi tarafından yayımlanmıştı.

Paris Savcılığı, geçen perşembe günü Benalla hakkında "şiddet uygulamak" ve "görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla ön soruşturma açmıştı.

Haberde, Macron'un olayla ilgili ertesi gün bilgilendirildiği ve Benalla'nın 4 Mayıs itibarıyla 15 gün görevinden uzaklaştırıldığı, daha sonra özel kalem müdür yardımcılığından daha düşük pozisyondaki bir idari göreve getirildiği kaydedilmişti.

Cumhurbaşkanı Macron'un seçim kampanyasının başında tanıştığı ve özel koruma olarak daima yanında bulundurduğu Benalla'ya çok güvendiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alexandre Benalla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

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