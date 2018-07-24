Macron'un eski özel kalem müdür yardımcısı hakkındaki soruşturma

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda, 1 Mayıs gösterileri sırasında bir genci darbeden eski yardımcısı Alexandre Benalla hakkındaki görevden uzaklaştırma ve daha düşük bir göreve getirme kararını kendisinin verdiğini söyledi.

Strzoda, Benalla'ya ilişkin Ulusal Meclis'te kurulan soruşturma komisyonuna ifade verdi.

Olayı 2 Mayıs'ta öğrendiği ve o sırada Macron'un Avustralya ziyaretinde olduğunu belirten Strzoda, Benalla'nın 15 gün görevinden uzaklaştırılması ve Elysee Sarayı'nda daha düşük bir pozisyonda göreve getirilmesi kararını Macron'dan bağımsız olarak 2 Mayıs'ta kendisinin aldığını, bu konudaki tüm sorumluluğu üstlendiğini ifade etti.

Strzoda, "bu cezaların uygun ve yeterli olmadığı" yönündeki eleştirilerin farkında olduğunu ancak kararlarının arkasında durduğunu söyledi.

Patrick Strzoda, Benalla'nın bir göstericiyi darp ettiğine dair görüntüleri izledikten sonra neden yasal işlem başlatmadığının sorulması üzerine, elinde yasal işlem başlatacak kadar bilgi olmadığını savundu.