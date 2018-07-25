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Macron'un eski özel kalem müdür yardımcısı hakkındaki soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 00:56 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, eski özel kalem müdür yardımcısı Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterileri sırasında bir genci darbettiği olayın tek sorumlusunun kendisinin olduğunu söylediği belirtildi

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, eski özel kalem müdür yardımcısı Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterileri sırasında bir genci darbettiği olayın tek sorumlusunun kendisinin olduğunu söylediği bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Macron'un, başkent Paris'te Latin Amerika Evi'nde Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin milletvekillerinin bir araya geldiği ve basına kapalı gerçekleşen programda Benalla'nın 1 Mayıs gösterileri sırasında bir genci darbettiği olaya ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu.

Haberde, Macron'un bu olayın tek sorumlusunun kendisinin ve Benalla'ya güvenin kendisinin olduğunu ifade ettiği bildirildi.

Macron'un 1 Mayıs'ta yaşananların çok ciddi olduğu söylediği, cumhuriyetin kanunların etrafındaki kişiler için de geçerliği olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Haberde, Macron'un Benalla'ya yaptırım uygulanmasını kendisinin onayladığını söylediği belirtildi.

Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda, Benalla'ya ilişkin Ulusal Meclis'te kurulan soruşturma komisyonuna ifade vermişti. Olayı 2 Mayıs'ta öğrendiği ve o sırada Macron'un Avustralya ziyaretinde olduğunu belirten Strzoda, Benalla'nın 15 gün görevinden uzaklaştırılması ve Elysee Sarayı'nda daha düşük bir pozisyonda göreve getirilmesi kararını Macron'dan bağımsız olarak 2 Mayıs'ta kendisinin aldığını, bu konudaki tüm sorumluluğu üstlendiğini ifade etmişti.

Fransız kamuoyunda, Benalla'nın Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak atandığına dair kararın Resmi Gazete'de yayımlanmadığı gerekçesiyle onun aslında bu görevde olmadığı, Macron'un yakın koruması olarak çalıştığı, kendisine özel araç, özel ev ve silah tahsis edildiği ve iltimas geçildiği yorumları yapılıyor.

- İçişleri Bakanının istifası istendi

Geçen pazar günü hakim karşısına çıkarılan Benalla hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Darp olayıyla bağlantılı olarak hakime ifade veren iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin çalışanı Vincent Crase ve görevlerinden uzaklaştırılan 3 polis hakkında da soruşturma açıldığı duyurulmuştu.

Aşırı sol ve sağ partiler, İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un Benalla hakkındaki hukuki süreci zamanında başlatmadığını savunarak istifasını istemişti.

Elysee Sarayı'nın Benalla'nın görevinden alınması için resmi işlem başlattığı belirtilmişti.
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- Kafasında kaskla gösterici dövmüştü

Benalla'nın, 1 Mayıs gösterilerinde, kafasında polislerin kullandığı kaskla, etrafı polislerle çevrili halde yerde yatan bir genci darbettiğine ilişkin görüntüler geçen hafta Le Monde gazetesi tarafından yayımlanmıştı.

Paris Savcılığı, geçen perşembe günü Benalla hakkında "şiddet uygulamak" ve "görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla ön soruşturma açmıştı.

Haberde, Macron'un olayla ilgili ertesi gün bilgilendirildiği ve Benalla'nın 4 Mayıs itibarıyla 15 gün görevinden uzaklaştırıldığı, daha sonra özel kalem müdür yardımcılığından daha düşük pozisyondaki bir idari göreve getirildiği kaydedilmişti.

Cumhurbaşkanı Macron'un seçim kampanyasının başında tanıştığı ve özel koruma olarak daima yanında bulundurduğu Benalla'ya çok güvendiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alexandre Benalla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

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