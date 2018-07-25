Macron'un eski özel kalem müdür yardımcısı hakkındaki soruşturma

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, eski özel kalem müdür yardımcısı Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterileri sırasında bir genci darbettiği olayın tek sorumlusunun kendisinin olduğunu söylediği bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Macron'un, başkent Paris'te Latin Amerika Evi'nde Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin milletvekillerinin bir araya geldiği ve basına kapalı gerçekleşen programda Benalla'nın 1 Mayıs gösterileri sırasında bir genci darbettiği olaya ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu.

Haberde, Macron'un bu olayın tek sorumlusunun kendisinin ve Benalla'ya güvenin kendisinin olduğunu ifade ettiği bildirildi.

Macron'un 1 Mayıs'ta yaşananların çok ciddi olduğu söylediği, cumhuriyetin kanunların etrafındaki kişiler için de geçerliği olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Haberde, Macron'un Benalla'ya yaptırım uygulanmasını kendisinin onayladığını söylediği belirtildi.

Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda, Benalla'ya ilişkin Ulusal Meclis'te kurulan soruşturma komisyonuna ifade vermişti. Olayı 2 Mayıs'ta öğrendiği ve o sırada Macron'un Avustralya ziyaretinde olduğunu belirten Strzoda, Benalla'nın 15 gün görevinden uzaklaştırılması ve Elysee Sarayı'nda daha düşük bir pozisyonda göreve getirilmesi kararını Macron'dan bağımsız olarak 2 Mayıs'ta kendisinin aldığını, bu konudaki tüm sorumluluğu üstlendiğini ifade etmişti.