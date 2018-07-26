Macron'un eski özel kalem müdür yardımcısı hakkındaki soruşturma

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski özel kalem müdür yardımcısı ve yakın koruması Alexandre Benalla, işini kaybetmesine ve gözaltına alınmasına neden olan olayla ilgili "Cumhurbaşkanı'na ihanet ettiğimi hissetmiyorum. Siyasi açıdan büyük bir hata yaptığımı düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Benalla, 1 Mayıs gösterileri sırasında yerde yatan bir genci darbettiğine ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yaşananlarla ilgili Le Monde gazetesine mülakat verdi.

Paris'te 1 Mayıs gösterilerine Emniyet Müdürlüğünden bir polisin daveti üzerine ve Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strozda'nın izni ile gözlemci olarak katıldığını belirten Benalla, gösteri sırasında kullandığı kaskı ve polis yazılı bandanayı güvenliği için polislerin verdiğini ifade etti.

Benalla, 1 Mayıs gösterileri sırasında iki gencin polislere sandalye ve şişeler atarken gördüğünü ve hakaret ettiğini duyduğunu, bu yüzden müdahale etmek istediğini söyledi.

Görüntülerde şiddetli görünebildiğini ancak bu iki genci darbetmediğini savunan Benalla, "Cumhurbaşkanı'na ihanet ettiğimi hissetmiyorum. Siyasi açıdan büyük bir hata yaptığımı düşünüyorum. Bu gösteriye gözlemci olarak katılmamalıydım." diye konuştu.