Macron'un eski yakın koruması hakkındaki soruşturma

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski yakın koruması Alexandre Benalla'nın bulunduğu sırada Paris'teki Jandın des Plantes bahçesinde 1 Mayıs gösterilerinden önce iki kişinin şiddet gördüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Savcılığı, 1 Mayıs gösterilerinden birkaç saat önce Benalla ve iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin çalışanı Vincent Crase'ın da bulunduğu sırada Paris'teki Jardin des Plantes bahçesinde 23 ve 24 yaşlarında iki kişinin şiddet gördüğü olaya ilişkin "bilinçli bir şeklide şiddetli uygulandığı" ve "bireysel özgürlüğe keyfi müdahale edildiği" gerekçesiyle soruşturma açtı.

Haberlerde, soruşturmanın Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerinde iki kişiyi darbettiği olayla bağlantılı olarak, Jardin des Plantes bahçesinde şiddet gören iki kişinin Paris Savcılığına başvurmasıyla başlatıldığı belirtildi.

Benalla, haftalık Journal du Dimanche gazetesine pazar günü verdiği mülakatta, konuya ilişkin olay yerinde söz konusu iki kişiye hiçbir şekilde müdahale etmediğini ve polislerin arkasında gözlemci olarak durduğunu savunmuştu.