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Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı hakkındaki soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 18:53 | Son Güncelleme

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerinde bir genci şiddetli bir şekilde darp etmesi sonrasında bu kişinin kendi sorumluluğu altında olmadığı gerekçesiyle hakkında herhangi bir hukuki işlem başlatmadığını bildirdi - Paris Valisi Michel Delpuech: -"Bu darp olayı kabul edilemez"

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Cumhurbaşkanı Emmnanuel Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerinde bir genci şiddetli bir şekilde darp ettiği bilgisini 2 Mayıs günü sahip olduğunu ancak kendi sorumluluğu altında olmadığı için bu kişi hakkında herhangi bir hukuki işlem başlatmadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Collomb ve Paris Valisi Michel Delpuech, 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darp ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla'ya ilişkin Ulusal Mecliste bilgi verdi.

Benalla'nın 1 Mayıs gösterilende bir genci darp ettiği bilgisini gösterinin ertesi günü sahip olduğunu iddia eden Bakan Collomb, kendi sorumluluğu altına olmadığı gerekçesiyle Benalla hakkında herhangi hukuki bir işlem başlatmadığını belirtti.

Collomb, Benalla'nın 1 Mayıs günü gösteriye gözlemci olarak katıldığını bilmediğini ifade ederek, daha önce Benalla'nın Macron ile ilişkisi ve kendisi hakkında bilgi sahibi olmadığını da aktardı.

Cumhurbaşkanı Macron ile bu hafta sonu bir araya geldiklerini dile getiren İçişleri Bakanı Collomb, Macron'un görüşmede darp olayından ziyade Ulusal Meclis'te tartışılan anayasa reformu meselesi üzerinde daha çok durduğunu söyledi.

Paris Valisi Michel Delpuech ise 2 Mayıs günü Benalla'nın gösteride bir gence dayak attığı konusunda bilgilendirildiğini kaydetti.

Bu konuda hukuki süreci başlatma konusunda sorumluluğun Elysee Sarayı ve İçişleri Bakanlığında olduğunu savunan Delpuech, "Bu darp olayı kabul edilemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Macron'un konuya ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmaması dikkati çekti.

Dün hakim karşısına çıkarılan Benalla hakkında 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darp ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Darp olayıyla bağlantılı olarak hakime ifade veren iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin çalışanı Vincent Crase ve görevlerinden uzaklaştırılan 3 polisin hakkında da soruşturma açıldığı kaydedilmişti.

Fransa’daki aşırı solcu ve sağ partiler, Bakan Collomb’un zamanında Benalla hakkında hukuki süreci başlatmadığını savunarak istifasını istemişti.

Elysee Sarayı'nın, Benalla'nın görevinden alınması için resmi işlemleri başlattığı belirtilmişti. Darp olayıyla bağlantılı 3 polisin görevlerinden uzaklaştırıldığı da ifade edilmişti.

Le Monde gazetesi, Benalla'nın birkaç gün önce 1 Mayıs gösterisinde polislerin kullandığı kaskı takarak etrafı polislerle çevrili yerde yatan genci şiddetli şekilde darp ettiğine dair görüntüler yayımlamıştı. Paris Savcılığı, perşembe günü Benalla hakkında "şiddet uygulamak" ve "görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla ön soruşturma açmıştı.

Le Monde'a konuşan Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda da Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerine gözlemci olarak katılmak için kendisinden izin talep ettiğini ve sadece bu sıfatla görevlendirildiğini söylemişti. Haberde, Macron'un olayın ertesi günü bilgilendirildiği ve Benalla'nın 4 Mayıs itibarıyla 15 gün görevinden uzaklaştırıldığı, daha sonra özel kalem müdür yardımcılığından daha düşük pozisyondaki bir idari göreve getirildiği belirtilmişti. Benalla, geçen yıl düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminden önce kampanya süresince Macron'un güvenliğinden sorumlu olmuştu.

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