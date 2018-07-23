Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı hakkındaki soruşturma

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Cumhurbaşkanı Emmnanuel Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerinde bir genci şiddetli bir şekilde darp ettiği bilgisini 2 Mayıs günü sahip olduğunu ancak kendi sorumluluğu altında olmadığı için bu kişi hakkında herhangi bir hukuki işlem başlatmadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Collomb ve Paris Valisi Michel Delpuech, 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darp ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla'ya ilişkin Ulusal Mecliste bilgi verdi.

Benalla'nın 1 Mayıs gösterilende bir genci darp ettiği bilgisini gösterinin ertesi günü sahip olduğunu iddia eden Bakan Collomb, kendi sorumluluğu altına olmadığı gerekçesiyle Benalla hakkında herhangi hukuki bir işlem başlatmadığını belirtti.

Collomb, Benalla'nın 1 Mayıs günü gösteriye gözlemci olarak katıldığını bilmediğini ifade ederek, daha önce Benalla'nın Macron ile ilişkisi ve kendisi hakkında bilgi sahibi olmadığını da aktardı.