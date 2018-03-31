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"Macron'un terör örgütünden birileriyle görüşmesi doğru olmamıştır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 18:31 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Akdağ: - "Fransa'dan çıkan sesler, Sayın Cumhurbaşkanı Macron'un Elysee Sarayı'nda bu terör örgütünden birileriyle görüşmesi gerçekten doğru olmamıştır" - "(Akdağ-Burt görüşmesi) Görüşmemizde şunu gördüm. Tamamen Türkiye'nin haklılığını ortaya koyuyorlar ve destekliyorlar. Aslında İngiltere'nin bu tutumunda olduğu gibi diğer Avrupa ülkelerinin de Türkiye'nin bu haklı davasında yanında durmasını bekliyoruz. Bu husustaki kafa karışıklığı bir son bulmalıdır" - "(Çocuk istismarına karşı kanun paketi) Umut ediyorum ki MHP ve CHP ile onların da desteğini de alarak Meclise götüreceğimiz kanunu, kanunlaştırabiliriz. Bu mesele gerçekten 81 milyon insanın hassas olduğu bir mesele. Görüşmelerimizde yüzde 90 oranında mutabık kaldığımızı da biliyorum. Yasalaşma işini de inşallah nisan ayında gerçekleştireceğiz"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Fransa'dan çıkan sesler, Sayın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Elysee Sarayı'nda bu terör örgütünden birileriyle görüşmesi gerçekten doğru olmamıştır." dedi.

Erzurum Valiliğini ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Akdağ, Vali Seyfettin Azizoğlu ile bir süre görüştü ve kentteki projeler hakkında bilgi aldı.

Akdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 yılının ekonomik büyüme oranlarının açıklandığını anımsattı. Türkiye'nin yüzde 7,4 büyüme ile OECD ve G-20 ülkeleri arasında birinci sıraya yerleştiğini ifade eden Akdağ, şöyle konuştu:

"Türkiye bu büyüme hızıyla dünyanın bir numarası olduğunu bugün göstermiş durumdadır. 2017 yılı boyunca hatta 2018'in ilk aylarında karamsarlık bulutları oluşturanlar aslında mahcup oldular. Allah'ın izniyle 2018 yılı da Türkiye açısından böyle zengin bir yıl olacak. Biliyorsunuz kısa bir müddet önce Külliye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yatırım ortamını iyileştirmeyle ilgili yaptıklarımızı milletimize anlattık. Türkiye yatırım ortamının, iş yapma kolaylığının pozisyonu itibariyle uluslararası örgütlerce 60'ıncı sırada tasnif edilmiş durumdadır. Bunu bu sene inşallah 30'lu bir rakama getireceğiz. Önümüzdeki senenin hedefi de bunu 20'li bir rakama getirmektir."

Akdağ, Türkiye Cumhuriyeti olarak terörün belini tamamen kırdıklarını belirterek teröristlerin herhangi bir psikolojik hareket yapacak durumda olmadığın dile getirdi.

Terör örgütü PKK'ya katılımın yok denecek seviyeye geldiğini aktaran Akdağ, "Ülke sınırları içerisindeki bu büyük muvaffakiyetleri takiben önce Fırat Kalkanı hemen peşinden Afrin'de de silahlı kuvvetlerimiz, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çok güzel işler başardılar." diye konuştu.

Yaklaşık 10 gün önce İngiltere'nin Ortadoğu İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt'ın kendisiyle bir görüşme talep ettiğini aktaran Akdağ, şunları söyledi:

"Görüşmemizde şunu gördüm. Tamamen Türkiye'nin haklılığını ortaya koyuyorlar ve destekliyorlar. Aslında İngiltere'nin bu tutumunda olduğu gibi diğer Avrupa ülkelerinin de Türkiye'nin bu haklı davasında yanında durmasını bekliyoruz. Bu husustaki kafa karışıklığı bir son bulmalıdır. En son Trump'un açıklamaları, umut ederiz ki sağduyunun Amerika Birleşik Devletleri'nde de netleşeceğinin bir ön işaretidir. Fransa'dan çıkan sesler, Sayın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Elysee Sarayı'nda bu terör örgütünden birileriyle görüşmesi gerçekten doğru olmamıştır."

- "Çocuk istismarına karşı karar nisan ayı içerisinde yasalaşacak"

Akdağ, CHP ve MHP ile çocuk istismarını da içeren cinsel istismar konusundaki kanun paketi konusunda ön görüşme yaptığını anımsattı. Kısa bir süre önce ikinci bir görüşme de gerçekleştirdiklerine işaret eden Akdağ, şu bilgileri paylaştı:

"Bir acil eylem planı hazırladık. Bu plan çerçevesinde 10 ile 15 madde arasında değişecek bir kanun hazırlığımız var, bu da hazır. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızla görüşerek onların da talimatlarını aldık. Kanun hazırlanmasında Aile Sosyal Politikalar ve Adalet Bakanlığımız olmak üzere bakanlıklarımızın çok ciddi katkıları oldu. Umut ediyorum ki MHP ve CHP ile onların da desteğini de alarak Meclise götüreceğimiz kanunu, kanunlaştırabiliriz. Bu mesele gerçekten 81 milyon insanın hassas olduğu bir mesele. Görüşmelerimizde yüzde 90 oranında mutabık kaldığımızı da biliyorum. Yasalaşma işini de inşallah nisan ayında gerçekleştireceğiz."

- Sanatçı Kemertaş'ın vefatı

Erzurum'un yetiştirdiği çok değerli sanatçılardan Mükerrem Kemertaş'ın İzmir'de hayatını kaybettiğini anımsatan Akdağ, sanatçının ailesiyle görüştüğünü ve taziyelerini ilettiğini anlattı.

Kemertaş'ın çok büyük bir sanatçı olduğunu vurgulayan Akdağ, "Cenabıhak kültürümüzü yaşatan sanatçılarımızdan razı olsun. Allah rahmet eylesin." dedi.

- "2026 Kış Olimpiyatları adaylığı konusunda çalışıyoruz"

Recep Akdağ, 2026 Kış Olimpiyatları'nda Erzurum'un adaylığı konusunda çalışma yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu kuvvetle desteklediğini söyleyen Akdağ, "Bizler şehirden işin takibini yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da konuyla ilgili ekip oluşturdu. Tabii karşımızda güçlü rakipler var, biz de Türkiye Cumhuriyeti ve Erzurum olarak elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

- Göçmen kaçakçılığı sorunu

Bir gazetecinin Erzurum'da son günlerde yakalanan kaçak göçmen sayısının arttığını anımsatması üzerine Akdağ, konudan haberdar olduğuna ve Vali Azizoğlu ile bu hususta görüştüklerine işaret etti.

Erzurum'da göçmenlerin toplama merkezinin tamamen dolduğuna dikkati çeken Akdağ, şunları kaydetti:

"Buraya gelenler bir kayda tabi tutuluyor, sonra da diğer şehirlere gitmelerine müsaade ediliyor. Valimiz elinden geldiğince güçlü biçimde bu insanların mağdur olmamasına gayret ediyor, bu gayreti devam ettireceğiz. Bu düzensiz, beklenmeyen göçün durdurulmasını sağlamak lazım. Erzurum'a daha çok Afganistan'dan gelenler var. "

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