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Macron'un yazlığında İHA uçurulmasına soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 00:37 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaz tatilini geçirdiği Bregançon Kalesi'nin üzerinde İHA uçurulması nedeniyle soruşturma açıldığı bildirildi

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaz tatilini geçirdiği Bregançon Kalesi'nin üzerinde insansız hava aracı (İHA) uçurulması nedeniyle soruşturma açıldığı belirtildi.

Le Parisien gazetesinde yer alan habere göre, Macron'un cuma gününden beri yaz tatilini geçirdiği Bregançon Kalesi'nin üzerinde İHA uçuruldu.

Haberde, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den, olayla ilgili soruşturma açıldığına dair bilgi verildiği, İHA'nın kimler tarafından ve hangi şartlarda uçurulduğu, tespit edilmesinden sonra vurulup vurulmadığı hakkında ise yorum yapılmadığı kaydedildi.

17. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen Bregançon Kalesi, Fransa cumhurbaşkanlarının resmi tatil konutu olarak kullanılıyor. Akdeniz'de bir ada üzerinde bulunan kale, geçen yüzyılda yapay bir müdahale sonrası karaya bağlandı ve dolgu bölümüne otopark ve helikopter pisti eklendi.

Macron ve eşi Brigitte'in, iki hafta sürecek tatil için yerleştikleri kalede herhangi bir resmi programları bulunmazken, Elysee Sarayı, cumhurbaşkanı ve eşinin tatil boyunca resmi programı olmayacağını ve bu süre içinde yapacakları gezi ve görüşmelerinin özel statüde değerlendirileceğini duyurdu.

Paris'teki Elysee Sarayı üzerinde 2015'te bir İHA'nın birkaç saniye uçtuğu tespit edilmiş ve olay hakkında savcılık soruşturma başlatmıştı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron drone Fransa

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