Macron'un yeni Suriye Özel Temsilcisi belli oldu

PARİS (AA) - Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Fransa'nın Tahran Büyükelçisi François Senemaud'un Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye Özel Temsilcisi olarak atandığını açıkladı.

Griveaux, Elysee Sarayı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2016'dan bu yana Tahran Büyükelçisi olarak görev yapan Senamaud'un Macron'un Suriye Özel Temsilcisi olarak atandığını belirtti.

Senemaud'un Ağustos ayında Fransa'ya döneceğini ve yeni görevini Dışişleri Bakanlığından yürüteceğini ifade eden Griveaux, Fransa'nın Şam'daki büyükelçiliklerini tekrar açmayacaklarını vurguladı.

Yeni görevini Franck Gellet'ten devralacak 61 yaşındaki Senemaud, 2012-2016 yıllarında Fransız Dış İstihbarat Birimi DGSE Direktörü olarak görev yapmıştı.

