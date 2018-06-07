HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Maçta kalp krizi geçiren astsubay yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 22:48 | Son Güncelleme

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde görev yapan, Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Sakarya (40), arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Maçta kalp krizi geçiren astsubay yaşamını yitirdi

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde görev yapan, Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Sakarya (40), arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Memleketi Ödemiş'e getirilen Sakarya'nın cenazesi, yarın defnedilecek.
Keşan 4’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda görev yapan, evli ve 1 çocuk babası, Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Sakarya, izinli olduğu saatlerde, maç yapmak için arkadaşlarıyla birlikte ilçedeki bir halı sahaya gitti. Maç sırasında fenalaşan Sakarya, yere yığıldı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, kalp masajı yaptıkları Sakarya’yı ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sakarya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Sakarya'nın cenazesi, Keşan’da yapılan askeri törenin ardından, İzmir’in Ödemiş ilçesindeki baba ocağına getirildi. Ödemiş Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan Süleyman Sakarya, yarın öğle vaktinde Gölcük Camii'nde kılınması planlanan cenaze namazının ardından, toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Maçta kalp krizi geçiren astsubay yaşamını yitirdi

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
8 Haziran Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri8 Haziran Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri
Resimli Cuma mesajları 2018 - Ramazan'ın son cuma günü için özel, anlamlı Cuma mesajlarıResimli Cuma mesajları 2018 - Ramazan'ın son cuma günü için özel, anlamlı Cuma mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de yapacakları konuşma sırası belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de yapacakları konuşma sırası belli oldu

24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?

24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?

Cristiano Ronaldo Manchester United'a gidiyor!

Cristiano Ronaldo Manchester United'a gidiyor!

Devlet Bahçeli, AK Parti vekillerini uyardı! Çok sert sözler

Devlet Bahçeli, AK Parti vekillerini uyardı! Çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Mahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çekti

Mahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çekti

8 Haziran Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

8 Haziran Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

Resimli Cuma mesajları 2018 - Ramazan'ın son cuma günü için özel, anlamlı Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - Ramazan'ın son cuma günü için özel, anlamlı Cuma mesajları

7 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları: 7 milyon 234 bin lira elde kaldı!

7 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları: 7 milyon 234 bin lira elde kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.