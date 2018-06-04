Madagaskar Başbakanı Solonandrasana istifa etti

Doğu Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar'da Başbakan Olivier Mahafaly Solonandrasana, Anayasa Mahkemesinin başbakan ve hükümetin istifa ederek uzlaşı hükümetinin kurulması gerektiği kararının ardından görevi bıraktı.
Yerel medyada çıkan haberlere göre, Madagaskar Başbakanı Solonandrasana, başkent Antananarivo'da düzenlediği basın toplantısında, hükümetteki görevinden istifa ettiğini ve kararı cumhurbaşkanına ilettiğini açıkladı.
Solonandrasana, istifasına ilişkin, "Bir devlet adamı olarak milletin geleceğine engel olmamak için görevimi bırakma kararı aldım. Kararımı gönüllü bir şekilde aldım ve istifa ettiğim için mutluyum. Kesinlikle pişman değilim." ifadesini kullandı.
Madagaskar'da Anayasa Mahkemesi, ülkedeki siyasi krizin aşılabilmesi için başbakan ve hükümetin 1-5 Haziran arasında istifa ederek uzlaşı hükümetinin kurulması gerektiğini kararlaştırmıştı.
- Ülkede nisandan bu yana gösteriler düzenleniyor
Muhalefet, nisanda parlamentoda kabul edilen seçim yasasının kendi adaylarının seçimlere katılmasını engellediğini savunarak yasayı protesto etme kararı almıştı.
Polisin gösterilere sert müdahalesinin ve hükümetin açıklamalarının ardından olaylar büyümüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de hükümetle muhalefet arasındaki krizi çözmek için Madagaskar'a özel bir temsilci göndererek taraflara sağduyu çağrısı yapmıştı.
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