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Madagaskar'da Başbakanlığa Ntsay atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 00:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina, Başbakan Solonandrasana'nın istifasının ardından bu göreve eski Turizm Bakanı Christian Ntsay'ı atadı

Ada ülkesi Madagaskar'da Başbakan Olivier Mahafaly Solonandrasana'nın istifasının ardından aynı gün göreve eski Turizm Bakanı Christian Ntsay'ı atandı.

Afrika basınındaki haberlere göre, Solonandrasana'nın istifasından birkaç saat sonra Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina, eski Turizm Bakanı Christian Ntsay'ı Başbakan olarak atadı.

Ntsay'ın Anayasa Mahkemesi'nin önerisiyle göreve getirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina gazetecilere verdiği demeçte, Ntsay'ı, "deneyimli ve yatıştırma becerilerine sahip" biri olduğu için göreve getirdiğini söyledi.

Ntsay, ülkeyi içine girdiği siyasi krizden çıkarmak için bir konsensus hükümetinin kurulmasından sorumlu olacak.

Anayasa Mahkemesi, ülkedeki siyasi krizin aşılabilmesi için başbakan ve hükümetin 1-5 Haziran arasında istifa ederek uzlaşı hükümetinin kurulması gerektiğini kararlaştırmıştı.

Eski başbakan Solonandrasana, Anayasa Mahkemesinin başbakan ve hükümetin istifa ederek uzlaşı hükümetinin kurulması gerektiği kararının ardından görevi bırakmıştı.
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- Ülkede nisandan bu yana gösteriler düzenleniyor

Muhalefet, nisanda parlamentoda kabul edilen seçim yasasının kendi adaylarının seçimlere katılmasını engellediğini savunarak yasayı protesto etme kararı almıştı.

Polisin gösterilere sert müdahalesinin ve hükümetin açıklamalarının ardından olaylar büyümüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de hükümetle muhalefet arasındaki krizi çözmek için Madagaskar'a özel bir temsilci göndererek taraflara sağduyu çağrısı yapmıştı.

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