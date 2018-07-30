Madagaskar'da iş adamlarını kaçıranlara operasyon

Ada ülkesi Madagaskar'da, yabancı iş adamlarını fidye için kaçıranlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'inin tutuklandığı bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, son 2 haftadır başkent Antananarivo'da çoğunluğu Hindistan kökenli birçok yabancı iş adamı fidye için kaçırıldı.
Güvenlik güçlerinin iş adamlarını fidye için kaçırdığından şüphelendiği kişilerin adreslerine düzenlediği operasyon sonucu 23 kişi gözaltına alındı.
Polis kaynakları, yakalanan zanlılardan 11'inin aynı suçtan arananlar olması nedeniyle tutuklandığını belirterek, 2 kişinin de polisle girdiği çatışmada vurulduğunu kaydetti.
Bir hafta önce başkentteki bir semtte madencilik firmasında görevli 4 Hintli iş adamı kaçırılmıştı.
Güvenlik güçleri, kaçırma olaylarının bir şebeke tarafından organize edilmesi ihtimali üzerine soruşturmayı derinleştirdi.
Kaçırılan iş adamlarının bulunup bulunmadığıyla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama ise gelmedi.
Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı
Trump’tan Demokrat vekillere tehdit
CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...
LGS yerleştirme sonuçları saat kaçta açıklanacak? Boş kontenjanlar için nakil başvurusu ne zaman?
Muharrem İnce delegeleri imzaya çağırdı
AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!
Konya'da restoranda gürültü kavgası: Ölü ve yaralılar var
Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu
Twitter'da en çok ve en az kullanılan emojiler hangileri? 23 milyar tweet incelendi
Adana'da inanılmaz olay! Onu gören kaçmaya başladı
Koray Aydın'ın olay yaratan gafına MHP'den ilk tepki
Utanç verici fotoğraf! Boşanıyorlar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum