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Madalya canavarı Simay, gururlandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 10:56 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Simay Altıntaş, 9 yaşında başladığı atletizmde 7 dalda yarışıp 36 madalya aldı. Kısa süre önce Fenerbahçe'ye transfer olan Altıntaş, hedefinin önce A Milli Takım, ardından da 2024 Olimpiyatları olduğunu söyledi.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Simay Altıntaş, 9 yaşında başladığı atletizmde 7 dalda yarışıp 36 madalya aldı. Kısa süre önce Fenerbahçe'ye transfer olan Altıntaş, hedefinin önce A Milli Takım, ardından da 2024 Olimpiyatları olduğunu söyledi.

Fotoğrafçılık yapan Ufuk Altıntaş ve Özlem Altıntaş çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Koçarlı Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Simay, 9 yaşında dedesinin desteğiyle başladığı atletizmde, heptatlon yarışıyor. '100 metre engelli koşu', '200 metre koşu', '800 metre koşu', 'yüksek atlama', 'gülle atma', 'uzun atlama' ve 'cirit atma'nın yer aldığı 7 kategorideki heptatlon yarışlarında dereceler elde eden Altıntaş, 36 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Yaşadığı kenti ve ailesini gururlandıran Simay Altıntaş, "Beni dedem keşfetti. Dedem, 'Hadi seni koşturayım' dedi. Beni başarılı buldu, anneme söyledi. Annem de beni, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne götürdü. Oradaki antrenörler yaşımın küçük olmasından dolayı beni atletizme yönlendirdiler. Atletizm yapmaya başladım. Bir hafta sonra Aydın il genelinde bir yarış vardı. O yarışa girerek, 9 yaşında birinci olarak ilk madalyamı orada aldım. Sonra dedim ki ben bu yolda devam etmek istiyorum. Bir sürü madalyam oldu. Hedeflerim çok büyük. Şu anda 2024 olimpiyatlara hazırlanıyorum. Güzel dereceler elde ederek ilerliyorum. İnşallah hayal ettiklerime ulaşabilirim" dedi.

ÖNCE MİLLİ TAKIM SONRA OLİMPİYATLAR

Hedeflerinin yüksek olduğunda değinen Altıntaş, "16 altın madalyam var. 10 gümüş madalya, 8 de bronz madalyam ve 2 tane de Türkiye 3'üncülüğü madalyam olmak üzere 36 madalyam oldu. Bu sene ocak ayında Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer oldum. Önceki kulübüm Enka'ydı. Şu an Fenerbahçe Kulübü'ndeyim. Tabii ki ilk hedefim A Milli Takıma girmek. Sonraki hedefim ise 2024 olimpiyatlarına katılmak olacak. Umarım gerçekleştirebilirim. Başarımdaki en büyük payı başta ailem ve antrenörüm Aslı İnegöllü'ye borçluyum" dedi.

Anne Özlem ve baba Ufuk Altıntaş ise kızlarının başarısından dolayı gurur duyduklarını ve ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

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