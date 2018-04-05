Madalya ve Beratlarını ETSO’da Aldılar

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla yürüttüğü kampanyaya katkıda bulunan bağışçılara, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’nın (TSKGV) madalya ve beratları ETSO’da düzenlenen törenle verildi

ETSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’in yanı sıra, Meclis Başkanı Saim Özakalın, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, ETSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile iş adamları ve kampanyaya destek veren çok sayıda bağışçı katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Türkiye’deki oda ve borsalar arasında Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla ilk kampanyayı ETSO’nun başlattığını ifade ederek, “İstiklal Harbi’nde kahraman ordumuzun kullanması için 3 adet uçak bağışlayan Erzurumlu tüccar Nafiz Kotan’ın manevi mirasçıları olarak böyle bir kampanyayı yürütmek bizleri onurlandırmıştır. Bu kampanyamıza imkanları ölçüsünde destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Erzurum, tarihin her döneminde vatanına, milletine, ordusuna sahip çıkmış ve bu uğurda kanıyla, canıyla, malıyla büyük fedakarlıklarda bulunmuştur. Bununla ilgili olarak, topladığımız 323 bin 960 lira tutarındaki bağışı teslim ettiğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sayın Sadık Piyade de, Erzurum’dan gelen bağışların kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Bu sözler hemşehrilerimiz adına bizleri gururlandırmıştır” diye konuştu.

Başkan Yücelik’in ardından madalya ve beratların takdim törenine geçildi. Törende ilk olarak ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, Aşkale Çimento ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’e altın madalya ve beratını takdim etti. Daha sonra Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik de, diğer altın ve gümüş madalyaları ve teşekkür beratlarını sahiplerine teslim etti.

Törende, bronz madalya ve teşekkür beratı ile taltif edilen bağışçılara, madalya ve beratlarını ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, Başkan Vekilleri Hasan Akal ve Şevket Demir verirken, teşekkür beratlarını ise Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç verdi. Tören sonunda madalya ve berat alan bağışçılarla toplu fotoğraf çekildi.

KAMPANYAYA DESTEK VEREN BAĞIŞÇILARIN LİSTESİ;

ALTIN MADALYA VE TEŞEKKÜR BERATI ALANLAR

Aşkale Çimento ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Saim Özakalın, Onur Akatay, Sedat Yılmaz ve Sururi Akgün.

GÜMÜŞ MADALYA VE TEŞEKKÜR BERATI ALANLAR

Melik Kaya, Mutlu Özakalın, Vakur Alemdar, Muharrem Özdemir, Osman Çalmaşur, Murat Turan, Ömer Düzgün, İbrahim Bulut, Kazım Bayramoğlu, Nazım Bayramoğlu, Yunus Bayramoğlu, Sefa Ali Yardımcı, Gürkan Dölekli, Rıfat Akın, Şaban Bahar, Sedat Barakalı, Yusuf Savaş, Kültür Eğitim Vakfı, Köksal Yılmaz Ve Hamza Alkazan.

BRONZ MADALYA VE TEŞEKKÜR BERATI ALANLAR

Şevket Demir, Zeki Adil, Harun Adil, Recep Adil,Hasan Özdicle, Zekerya Güven, Tuğrulhan Şam, Muammer Afşin, Ahmet Satılmaz, Fehmi Aslan, Taner Akgün, Veli Tugay, Burhan Doğan, Abdurrehim İçcan, Alpaslan Dumlu, Hüseyin Polat, Şenol Kara, İbrahim Çelebi, Kadir Sönmez, Muzaffer Şahin, Ömer Madırlı, Mehmet Ali Engin, İbrahim Erdem, Birikim A.Ş., Sinan Doğan, Erdinç Timur, Hüsamettin Yavuz, Ümit Güven, Mahmut Güven, Orcan Mızrak, Lütfü İbişoğlu, Yılmaz Budak, Ednan Koçyiğit, Arif Birdal, Celalettin Çetinkaya, Murat Arslan, Veysel Murat Tuğrul, Ahmet Anatepe, Ethem Tanrıver, Hayrettin Koç, Haşim Koç, Necmettin Koç, İsmail Çobanoğlu, Kadir Ovat, Gökhan Yılmaz, Necip Aydın, Erol Geyik, İsa Çakıcı, Selahattin Keleşoğlu, Akif Kara, Serkan Daş, Vedat Aydın, Burhan Nailoğlu, Mehmet Uğur Tizgili.

TEŞEKKÜR BERATI ALANLAR

Altan Arslan, Hasan Akal, Mehmet Koç, Ercan Koç, Gürbüz Saatçioğlu, Metin Akpınar, Yılmaz Akpınar, Ahmet Ergün, Aydın Deniz, Fazlı Yüca, Mustafa Satılmaz, Metin Satılmaz, Murat Hoşgeldi, Volkan Sağlık, Buğra Tanfer, Hasan Tanfer, Hüseyin Tanfer, Ömer Tanfer, Faruk Yıldırım, İrfan Akçay, İsmail Turhan, Mehmet Zeki Yücelik, Fatih Arslan, Mehtap Yarbaşı, Abdurrehim Çelik, Bedrettin Turhan, Mine Çelik, Yavuz İş, Erol Şaban Şanda, Fırat Karakaya, Mehmet Haldun Ayhan, Erzurum İsm Kamu Hizmetleri Başkanlığı.