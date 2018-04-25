"Madam Butterfly" operası Edirne'de sahnelendi

EDİRNE (AA) - Bulgaristan Stara Zagora Devlet Operası, İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin "Madam Butterfly" operasını Edirne'de sahneledi.

Edirne Valiliği ve Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu nezdinde Trakya Üniversitesi ve Edirne Mimar Sinan Rotary Kulübü ortaklığında gerçekleştirilen organizasyonla kente gelen 1925 yılında kurulan Bulgaristan Stara Zagora Devlet Operası, "Madam Butterfly" operasını Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu.

Edirne Valisi Günay Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal anlamdaki iyi ilişkilerin daha da artması için bölge valileri olarak büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bulgaristan'daki yöneticiler de aynı çabayı gösterdiği için başta Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Özdemir, "Bulgaristan Başbakanı Borisov ile tanıştıktan sonra kendisi Bulgaristan'a Başbakanlığa davet etti. Gittiğimde ilk teklifi 'Ne içersiniz değil, sana bir Türk kahvesi ikram edeyim.' oldu. Kendisinin de Türk kahvesini çok sevdiğini, herkese ikram ettiğini söyledi. Bundan sonra da inşallah Edirne Valisi olarak biz onu Edirne'ye Türk kahvesi içmeye bekliyoruz, biz de yine Türk kahvesi içmeye Sofya'ya da gitmeye hazırız." dedi.