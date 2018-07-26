Madde bağımlılarının hayatını değiştiren proje

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ve eski hükümlülerden oluşan 25 kişiye girişimcilik eğitimi verildi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, "Amacımız, özellikle gençlerimizi madde bağımlılığından uzak tutmak" dedi.

Adalet Bakanlığı, 2005 yılından itibaren madde bağımlısı çocukları, cezaevlerine mahkum edip toplumsal yaşamdan koparmak yerine, ailelerinin yanında imza karşılığında, tedavi olmak ve rehabilitasyon programına katılmak şartı ile cezalarını tamamlama hakkı verdi. Denetimli Serbestlik uygulaması sayesinde, sanıklar hapis cezası alıp cezaevine girmek yerine tedavi, eğitim ve iş çalışmalarına katılıp rehabilitasyonları sağlanarak toplum kazandırılıyor.

İSTİHDAMA YÖNELİK 10 PROJE HAZIRLANDI

Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 2018 yılının ilk 6 ayında, eğitim ve iyileştirme kapsamında denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ve eski hükümlülerden ilk etapta 25 kişiye girişimcilik eğitimi verildi. Proje kapsamında girişimcilik sertifikası alan kişilere yönelik de 7 keçi yetiştiriciliği, 1 koyun yetiştiriciliği, 1 oto lastiği tamiri ve oto yıkama ve 1 de erkek kuaförü olmak üzere 10 adet proje hazırlanıp İşkur'a sunuldu. 485 eski hükümlü ve denetimli serbestlik tedbiri altından bulunan yükümlüye de kişi başı 30 arı kovanı dağıtıldı.

'HÜKÜMLÜLERİN YOĞUN TALEPLERİ ÜZERİNE KURSLARI AÇTIK'

Madde bağımlılarının topluma kazandırılması için projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, son bir yıldır daha aktif şekilde yaptıkları çalışmalarla birçok girişimcilik kursu açtıklarını söyledi. Hükümlülerin yoğun talebi karşısında kursları açtıklarını anlatan Başsavcı Patlak, "Kursta yer alan madde bağımlılarının çoğu, genç hükümlülerden oluşuyor. Bu kursumuzun amacı insanları, özellikle gençlerimizi madde bağımlılığından uzak tutmaktır. Bu amaç çerçevesinde açmış olduğumuz kursta da katılım yüksek. İnşallah amacımıza ulaşacağız. Tek amacımız, tek hedefimiz, insanlarımızı, gençlerimizi uyuşturucudan madde bağımlılığından uzak tutarak kendilerine bir iş olanağı sağlamak ve bir uğraş teşkil etmek" dedi.

'KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURUYORUZ'

Katıldıkları kurs sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak durduklarını belirten kursiyer R.A., şunları söyledi:

"Bizim bu projeyi gerçekleştirmemizde bize yardımcı olan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Şırnak'ta ilk defa gerçekleştirilen ahşap yakma sanatı inşallah Şırnaklı gençlere çok büyük bir katı sunacaktır. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından açılan kursta ve verilen seminerlerde hem zamanımızı değerlendiriyoruz, hem de kötü alışkanlıklardan uzak durmamız sağlanıyor. İmkan sağlanması halinde ben bu sanata devam etmek istiyorum."

'KORKARAK GELDİLER, FAZLADAN ÇALIŞIYORLAR'

Madde bağımlılarının ahşap yakma sanatını sevdiği ve kurs saatleri dışında da çalıştıklarını belirten Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde görevli Psikolog Şeyma Develioğlu, şöyle konuştu: "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak hükümlülere yönelik bireysel, grup ve seminer çalışmalarımız var. Biz bunlara ilaveten olarak hükümlüleri sanatla buluşturmak adına bir projeye imza attık. Hükümlülerimiz buna gönüllü olarak katılıyorlar. Ve kendileri gelmeleri gereken saatler dışında da bulunuyorlar. Başta bir iki saat kursa katılıyorlardı. Sonra sanatı sevince 4-5 saat kadar burada kaldıkları oluyor. Şu anki hükümlü grubu 12 kişi. Bu 12 kişinin ortak özelliği madde kullanımı. Ama biz onları madde kullanımı dışında ortak bir paydada sanatla buluşturmak istedik. Şu anda güzel gidiyor. Her şey keyifli. Kursumuz ilk başladığında kursiyerlerimiz korkuyorlardı. 'Nasıl yapacağız' diyorlardı. İlk defa sanatsal bir çalışmaya katılanlar vardı. Sonrasında kendileri bunu çok sevdiler. Çok keyifle yaptılar. İçlerinden bazıları 'Madde bağımlısı olduğumuzu, unuttuk. Burada çok keyif alıyoruz" dedi.

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