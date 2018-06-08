"Maddi ödülün sonu yok, ödülü sevgiyle verin"

ÖMER ÜRER - Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataoğlu, karne hediyesi olarak alınacak maddi ödüllerin sonunun olmadığını belirterek, "Elbette ki çocuklar hiçbir şeyden mahrum bırakılmamalı ama ödüllerin de sonu yok. En büyük ödül, anne-babanın sevgisi ve iyi model olabilmektir." dedi.

Prof. Dr. Ataoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karnenin yıl boyunca ekilen bir meyvenin tohumları gibi olduğunu söyledi.

Anne ve babanın, çocuklarının geleceğini kendilerinin hazırladığını anlatan Ataoğlu, "Çocukların karnesi bugün ortaya çıkmadı. Bir yıl süresince, anne-babanın tutumu, çocukları ile ilişkileri, çocukların bugünkü karnelerini ortaya çıkardı. Bu hiç kimse için sürpriz değil. Olan oldu, iyi veya kötü. Bunlar değiştirilebilir ve düzeltilebilir şeylerdir." diye konuştu.

- "Anne-baba rol model olmalı"

Çocukları karneyle değerlendirmenin doğru olmadığını vurgulayan Ataoğlu, anne ve babanın çocuklarının çalışma alışkanlığını kazanması için rol model olması gerektiğini, bunun çocuklara hayatları boyunca başarıyı kazandıracağını hem de anne ve babanın yükünü azaltacağını belirtti.