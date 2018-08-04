Maden Adası'nda yangın

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi yakınlarındaki Maden Adası'nda çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm makilik alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, yerleşimin bulunmadığı Maden Adası'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ile müdahale edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, makilik alandaki yangına havadan müdahale ettiklerini söyledi.
Adada kimsenin yaşamadığını belirten Kırcı, "Adada şimdiye kadar tahmini 5 dönümlük alanın yandığını sanıyoruz. Yangını kontrol altına aldık." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Maden Adası'nın bölgede genellikle düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılarınca kullandığı biliniyor.
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